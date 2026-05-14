Varlık Fonu'ndan Türkiye Sigorta'da hisse satış kararı: Süreç resmen başladı

Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG) tarafından 14 Mayıs 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Pay satışına ilişkin yetkilendirme ve satış sürecinin başlangıcı hakkında açıklama yapıldı.

Buna göre Şirketin çoğunluk pay sahibi TVF Finansal Yatırımlar A.Ş. tarafından Şirkete iletilen açıklamaya göre; Tüm payları Türkiye Varlık Fonu mülkiyetinde bulunan TVF Finansal Yatırımlar A.Ş., Türkiye Sigorta Anonim Şirketi ("Türkiye Sigorta") sermayesinin yüzde 81,1’ine tekabül eden toplam 8.110.171.892,96 TL nominal değerli payların, 450.000.000,00 TL nominal değere kadar olan kısmının ("Paylar") (çıkarılmış sermayeye oranı yüzde 4,50), hızlandırılmış talep toplama yöntemi ile Türkiye dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara borsa dışında satış işlemi ("İşlem") kapsamında Citigroup Global Markets Limited ("Citi") ve JP Morgan Securities plc’yi ("JP Morgan") müşterek küresel koordinatörler ve talep toplayıcılar (Joint Global Coordinators and Bookrunners) ("Küresel Koordinatörler") olarak yetkilendirmiş ve satış süreci işbu özel durum açıklama itibarıyla başlamıştır.

Satılacak pay adedi ve satış fiyatı gibi İşlem'e ilişkin nihai şartlar, hızlandırılmış talep toplama süreci sonucunda belirlenecektir.

Hızlandırılmış talep toplama sürecinin tamamlandığı ve satış sonuçları ayrıca açıklanacak olup, İşlemin takasının borsa dışında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

İşlem kapsamında, Paylar’ın tamamının satılması halinde, TVF Finansal Yatırımlar A.Ş.'nin Türkiye Sigorta’daki doğrudan pay sahipliğinin yüzde 76,60 olması, Türkiye Sigorta’nın halka açıklık oranının ise yüzde 23,40 olması beklenmektedir.

İşlem sonrasında TVF Finansal Yatırımlar A.Ş.’nin mülkiyetinde bulunmaya devam edecek Türkiye Sigorta payları için, birtakım mutat istisnalar ve Küresel Koordinatörler'in her birinin izni ile gerçekleştirilecekler hariç olmak kaydıyla, İşlem'in tamamlanmasını takip eden 90 günlük süre için devretmeme ve satmama taahhüdü (lock-up) verilmiştir.