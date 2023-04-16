Sinan Öncel: Yerli müşteri martta alışverişe döndü

Organize perakende sektöründe Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle şubat ayında gerileyen cirolar, martta yeniden yükselişe geçti. Birleşmiş Markalar Derneği’ne (BMD) üye markaların yüzde 84’ünün mart ayı cirosu şubata göre artış gösterdi.

BMD Başkanı Sinan Öncel, deprem etkisiyle şubat ayında mağazaların hem müşteri trafiğinde hem de cirolarda ortalama yüzde 20 düşüş olduğunu hatırlattı. Mart ayıyla birlikte yerli müşteri için alışverişin yeniden normale döndüğünü bildiren Öncel, şunları söyledi:

“Adet satışı ve cirolarda mart ayındaki toparlanma üyelerimiz arasında yaptığımız ankete de net bir şekilde yansıyor. Ankete katılan üyelerimizin yüzde 70’inin adet satışlarında şubat ayına göre artış olduğu görülüyor. Aynı dönemde cirosunda artış olan üyelerimizin oranı ise yüzde yüzde 84’ü buluyor.

Marttan marta bir yıllık değişime baktığımızda ise adet satışları ortalamada aynı kalırken, maliyete bağlı fiyat artışlarının etkisiyle cirolarda yüzde 60-80 düzeyinde artış dikkat çekiyor. Yerli müşteri alışverişe dönmekle birlikte turiste satışlar geçen yıla göre daha zayıf gidiyor.

Mart ayında yabancıya yapılan adet satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre düşüş dikkat çekiyor. Oysa turist alışverişinin perakende ciroları için büyük önemi bulunuyor. 2022’de toplam kartlı ödemelerin yaklaşık yüzde 10’nunu yabancılar yapmıştı. Her şeye rağmen önümüzdeki aylar için umutluyuz. Ülkemizde turizm sezonunun en az 2022’deki kadar canlı geçeceğini ve cirolara yabancı katkısının yine yüzde 10 düzeyine çıkacağını öngörüyoruz.”

Bayram alışverişi cirolara yüzde 25 katkı yapar

Sinan Öncel, bu hafta alışverişte önemli bir canlılık beklediklerini bildirdi. Okullarda başlayan ara tatilin ramazan bayramı ile birleşeceğini belirten Öncel, “Önceki yılların verilerine baktığımızda ramazan alışverişi arife günü zirveye çıkıyor. Ramazan bayramlarında dört günlük toplam cironun yaklaşık yarısı arife günü elde ediliyor.

Özellikle 20 Nisan Perşembe günü çarşı pazarda büyük bir canlılık olacağını söyleyebiliriz. Bayramda market-gıda, akaryakıt, giyim ve yemek kategorilerinin cirolarında önemli artışlar görülüyor” dedi. Öncel, bayram alışverişinin perakende cirolarına ortalamada yüzde 20-25 oranında katkı yapmasını beklediklerini sözlerine ekledi.