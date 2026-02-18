S&P'denTürkiye bankacılık sektörüne özel bülten

S&P Global Ratings, Türkiye ve bölgeye yönelik kredi analizlerini bankacılık sektörüyle buluşturmak amacıyla “Türkiye Credit Brief” başlıklı düzenli yayın başlattı.

Şirket, değişen makroekonomik koşullar, düzenleyici öncelikler ve finansman dinamikleri içinde bağımsız ve net kredi perspektiflerine erişimin önemine dikkat çekiyor. Yeni bülten, Türkiye ve komşu pazarlara ilişkin kısa analizler sunarken bankalar, sigorta şirketleri, şirketler ve sermaye piyasalarını şekillendiren temel temaları öne çıkaracak.

Yapılan açıklamaya göre, her sayıda ayrıca en güncel araştırmalar, analitik çalışmalar ve yayınlar paylaşılacak. Bankacılık sektörüne yönelik ürün ve etkileşim fırsatlarına yer verilecek. Bunlar arasında kredi derecelendirmeleri, sürdürülebilir finans, yapılandırılmış finans ve sermaye piyasası çözümleri bulunuyor.

S&P Global Ratings, bu girişimle piyasa ile daha bilinçli bir diyalog kurmayı, bankacılık topluluğu ile etkileşimi derinleştirmeyi ve küresel perspektifi bölgesel içgörüyle birleştirmeyi hedeflediğini de vurguladı.