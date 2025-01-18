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Starbucks duyurdu: Kurumsal ekibinde işten çıkarmalara hazırlanıyor

ABD'li kahve zinciri Starbucks, şirketi yeniden canlandırma planı kapsamında mart ayında kurumsal ekibini küçülteceğini ancak şubelerinde çalışan baristaların işten çıkarmalardan etkilenmeyeceğini açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Starbucks duyurdu: Kurumsal ekibinde işten çıkarmalara hazırlanıyor
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Starbucks, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde, Üst Yöneticisi Brian Niccol'un mesajını paylaştı.

Niccol, mesajında geçen yıl eylül ayında şirketi canlandırma planını paylaştıklarını belirterek, yapmaları gereken daha çok iş olmasına rağmen kaydedilen ilerlemeden memnun olduğunu ifade etti.

İlk çalışmaların ABD ve Kanada'daki şubelere odaklandığına dikkati çeken Niccol, işi küresel olarak dönüştürmeye çalışırken, dünya genelindeki destek ekiplerinin rolü, yapısı ve büyüklüğünü de incelemeleri gerektiğini anlattı.

Niccol, daha verimli çalışmak için bazı fırsatlar olduğuna değinerek, "Tüm çalışmalarımızın net bir sahibi olduğundan, kimin karar verebileceğinden ve kimin hedeflere ulaşmaktan sorumlu olduğundan emin olmalıyız. Bu daha hızlı hareket etmemize yardımcı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Destek ekiplerinin organizasyonunu ve çalışma şeklini anlamlı bir şekilde değiştirmeleri gerektiğini kaydeden Niccol, şu ifadeleri kullandı:
"Ne yazık ki ileriye dönük olarak işten çıkarmalar yapacağımızı ve destek ekiplerimizi küçülteceğimizi öngörüyorum. Bu çalışma mağaza içi ekiplerimizi veya mağaza saatlerine yaptığımız yatırımları etkilemeyecek. Değişiklikleri mart ayı başında bildireceğiz."

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