Şubat ayında kimya sektöründen 2,3 milyar dolar ihracat

İKMİB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ihracatı şubat ayında 21,1 milyar dolar olarak gerçekleşirken, kimya sektörü 2,3 milyar dolarlık ihracata imza attı. Sektörün iki aylık ihracatı ise 4,5 milyar doları aştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pelister, şubat ayında 2,3 milyar dolarlık ihracatla Türkiye'nin en çok ihracat yapan ikinci sektörü konumunu sürdürdüklerini belirterek, "İlk iki aylık sektör ihracatımız ise 4,5 milyar doları aştı. Kimya sektörü, 16 alt sektörüyle ve binlerce ürünü kapsayan geniş yapısıyla 27 alt sektöre ham madde, yarı mamul veya mamul veren, sanayimizin üretim zincirinin temel taşı niteliğinde." ifadelerini kullandı.

"Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

Ülkenin 2025 yılında yakaladığı yüzde 3,6'lık büyümede diğer sektörlere sağladığı ara malı ve ham madde desteğiyle kimya sektörünün üstlendiği rolün önemine işaret eden Pelister, şunları kaydetti:

"Diğer yandan yakın coğrafyamızda yaşanan jeopolitik riskler, savaşlar ve belirsizlikler enerji fiyatları, lojistik maliyetleri ve tedarik zincirleri üzerinde etkiler oluşturabilecek unsurlar arasında yer alıyor. Gelişmeleri yakından takip ediyor ve savaşların en kısa zamanda sona ermesini diliyoruz. Her türlü zorluğa rağmen ülkemizin ve sektörümüzün ihracatını sürdürülebilir şekilde devam ettirebilmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."