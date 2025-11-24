TAİDER 13. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi’ne hazırlanıyor

Family Business Network (FBN)’in Türkiye temsilcisi TAİDER Aile İşletmeleri Derneği, dünya genelinde 65 ülkede 4.000 aile ve 17.000 üyeyi kapsayan küresel ağın bir parçası olarak Türkiye’de aile işletmelerinin sürdürülebilirliğine katkı sunmaya devam ediyor.

Türkiye ekonomisinin yaklaşık yüzde 90’ını oluşturan aile işletmeleri, ülkenin büyümesine, istihdamına ve uzun vadeli kalkınmasına doğrudan katkı sağlayarak makroekonomik yapının en güçlü aktörleri arasında yer alıyor. Aile işletmelerinin dayanıklılığını artırmak ve nesiller arası sürdürülebilirliğini sağlamak, Türkiye’nin ekonomik geleceği açısından stratejik bir önem taşıyor. TAİDER, bu kapsamda aile şirketlerinin kültürel, ekonomik ve ilişkisel mirasını sürdürülebilir kılmayı amaçlayan kapsamlı bir zirveye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu yıl 13’üncüsünü düzenleyeceği Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi ile dernek, aile şirketlerinin stratejik dönüşüm süreçlerine ışık tutacak.

“Gelenekten Geleceğe Stratejik Evrim” temasıyla 5–6 Aralık tarihlerinde Grand Tarabya Hotel ve The Seed İstanbul’da gerçekleştirilecek zirve, Türkiye’nin farklı bölgelerinden ve yurt dışından çok sayıda aile işletmesi temsilcileri ile uzmanları bir araya getirecek.

Zirvede, köklü değerlerinden güç alarak değişen dünya koşullarına uyum sağlayan aile işletmelerinin stratejik evrim yolculuğu derinlemesine konuşulacak. Katılımcılar; güven, dayanıklılık ve uzun vadeli vizyonun sürdürülebilir başarıya nasıl dönüştüğünü; geleneksel değerlerle çağdaş yönetim anlayışını birleştirmenin yollarını tartışacak.

“Zirvede Swarovski ailesini temsilen Antje Schwemberger konuşmacı”

Zirvede; Swarovski, Esas Holding, İş Portföy, AON, Kale Grup, Ribbon Flowers ve Filidea gibi önemli işletmelerden temsilciler aile işletmelerinde stratejik yenilenme, özgünlüğün rekabet gücüne etkisi ve belirsiz bir geleceğe hazırlık konularında görüşlerini paylaşacak. Zirve kapsamında düzenlenecek paneller ve oturumlarda, aile şirketlerinin değişime uyum sağlarken değerlerinden kopmadan büyüme stratejileri üzerinde durulacak.

“Gelecek nesiller için özel bir ikinci gün”

İki gün sürecek olan zirvede TAİDER, aile işletmelerinin geleceğine yön verecek gelecek nesil liderlerin rolünü de özellikle vurgulayacak. Zirvenin ikinci günü, teknolojik adaptasyon, dijital dönüşüm ve aile şirketlerinde yenilikçi liderlik temaları etrafında özel olarak tasarlandı. Bu özel program, aile üyelerinin sadece şirketlerin icrasında değil, aynı zamanda yönetim kurullarında da aktif rol almasının sürdürülebilirlik açısından önemini öne çıkaracak.

FBN’in dünya genelinde 8.000’i aşkın yeni nesil (NextGen) üyesi bulunuyor; Türkiye’de ise TAİDER bünyesinde 400’ü aşkın NextGen üyesi yer alıyor. Bu büyük topluluk, geleceğin aile işletmelerini yönlendiren güçlü bir ekosistem oluşturuyor.

“300’e yakın aile üyesini ağırlayacağız”

13. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi hakkında konuşan TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Gülfem Yorgancılar Perçin, “TAİDER olarak 13. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvemize büyük bir heyecanla hazırlanıyoruz. Her yıl farklı temalarla aile işletmelerinin geleceğine ışık tutuyoruz. Bu yılki temamız ‘Gelenekten Geleceğe Stratejik Evrim’. Çünkü bugün, geçmişin güçlü mirasını geleceğin değişen dinamikleriyle birleştirme zamanı. Zirvemizde, 300 ‘e yakın aile üyesini ağırlamayı planlıyoruz. Burada aile işletmelerinin köklerinden aldığı güçle yenilikçi adımlar atmasını, sürdürülebilir başarıya ulaşmasını ve değişimle birlikte evrilmesini konuşacağız.

Aile işletmeleri, sadece ekonomik değil; kültürel ve toplumsal olarak da ülkemizin önemli bir değeri. Amacımız, bu değerleri koruyarak geleceğe taşıyacak stratejik vizyonları birlikte geliştirmek. Katılımcılarımız, hem Türkiye’den hem de yurt dışından gelen örneklerle zenginleşen bir deneyim paylaşımı içinde olacaklar” dedi.