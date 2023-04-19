TAİDER'in yeni başkanı Fatma Olten

Türkiye’deki aile işletmelerinin nesiller boyu gelişmeleri ve ülkemiz ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine destek olmaları amacıyla 2012 yılında İzmir’de kurulan TAİDER Aile İşletmeleri Derneği üyeleri 10. Genel Kurul toplantısı için 14 Nisan 2023 tarihinde İstanbul’da bir araya geldi. Seçimli genel kurulda TAİDER Aile İşletmeleri Derneği’nin mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Urhan, görevini Fatma Olten’e devretti.

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Urhan, genel kurul divan başkanlığı seçiminin ardından söz alarak görev yaptıkları süre boyunca TAİDER komiteleri ve il temsilcilikleri tarafından gerçekleştirilen etkinlikler hakkında konuştu. Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin yol açtığı derin yaraların sarılması için TAİDER olarak ilk andan itibaren büyük destekte bulunduklarını kaydeden Urhan, “Ülkemiz ekonomisinin bel kemiğini oluşturan aile şirketleri, bu depremde de yaraları hızla sarmak için bir araya geldi” dedi.



Görev yaptıkları süre boyunca TAİDER’in hem yurt içinde hem de yurt dışında daha etkin bir güç haline gelmesi için çok çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini dile getiren Urhan, “Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinin Sürdürülebilirlik Programı ile aile şirketlerinin sürdürülebilirlik yolculuğunda çok önemli bir yol arkadaşı olduk. Ayrıca TAİDER Akademi tarafından hayata geçirilen eğitimlerle üyelerimize olduğu kadar henüz üye olmayan aile şirketi sahiplerine de ihtiyaç duydukları farklı eğitimleri sunabildik.

Bu yıl ilk kez Uluslararası FBN Now Gen Forumu TAİDER-Türkiye ev sahipliğinde Mayıs ayında ülkemizde gerçekleşecek. Aile şirketlerinde iş başında olan nesilin ihtiyaçlarına göre TAİDER ve FBN tarafından özel olarak tasarlanmış bu uluslararası forumun ev sahibi olmaktan gururluyuz” diye konuştu. Urhan, göreve gelecek yeni yönetim kurulu üyelerine başarılar dilerken yeni yönetime tam destek vereceklerini de belirtti.

Öncelikli hedef sürdürülebilirlik ve kurumsallaşma

Seçimin ardından kürsüye çıkan Fatma Olten, “Türkiye’nin içinde bulunduğu belki de en zor günlerde salgın, yangın, deprem felaketleri art arda yaşanırken ekonomik krizlere rağmen TAİDER’i en iyi şekilde temsil ederek, güler yüzle, özveri ve fedakarlıkla dönemi tamamlayan geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Urhan’a ve Yönetim Kurulu Üyelerine gönülden şükranlarımızı sunuyorum” diyerek sözlerine devam etti.

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği’nin geçmişten bugüne gelen değerleriyle birlikte sürdürülebilirlik konusunda ülkemizin öncü sivil toplum kuruluşlarından biri olmaya devam edeceğini ve dernek ikinci 10 yılına girerken öncelikli hedeflerinin Türkiye’ye yayılım, aile işletmelerinde ve dernekte sürdürülebilirlik ile kurumsallaşma olacağını ifade etti.



Seçimlerin ardından PwC Türkiye-Ülke Kıdemli Ortağı Cenk Ulu, Türkiye’den TAİDER üyelerinin de katıldığı 2023 PwC Küresel Aile Şirketleri Anketi sonuçlarını ve Türkiye karşılaştırmalı verileri katılımcılara aktardı. Uluslararası FBN Liderlik Takımı’nda on üç farklı ülkeden TAİDER Türkiye’yi temsilen yer alan, TAİDER gelecek nesil üyesi Gökçe Gülcüler ile uluslararası FBN’de çeşitli görevlerde bulunan TAİDER üyeleri ile birlikte “Uluslararası FBN ve TAİDER” konulu bir toplantı gerçekleştirildi.

Derneğin yeni yönetim kurulunda da aşağıdaki isimler yer aldı:

Yönetim Kurulu Üyeleri

Fatma OLTEN

Başak KURTOĞLU

Tunç ATIL

Berna AŞIROĞLU

Gülfem YORGANCILAR PERÇİN

Tuğçe GÜLCÜLER

Serhat BÜYÜKHELVACIGİL

Yalçın YEŞİLOVA

Aysu DALAN BENLİOĞLU

Levent SARIGÖZOĞLU

Gülçağ GENÇER

Yiğit GÖĞÜŞ

Aydın BUĞRA İLTER

Meral TORAMAN

Civan SÖZKESEN

Cafer ABALIOĞLU

Neşe GÖK

Aykut ÖZBUĞDAY



Denetim Kurulu Üyeleri



Erol DİREN

Mithat YALTIR

Murat KOLBAŞI

Naile GÖÇEN ÇUKUROVA

Seçil BEYDEMİR KAYNAK

Yiğit TATIŞ