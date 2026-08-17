TAMGA Ödülleri’ne başvurular için son hafta

Marka Konseyi tarafından hayata geçirilen, adını Türk kültüründe soyu ve mülkiyeti simgeleyen köklü tarihsel kavramdan alan TAMGA Ödülleri, marka yönetimi ekosistemine yeni, ilham verici ve bütünsel bir vizyon sunuyor. Yalnızca parlayan reklam kampanyalarını değil; stratejiden teknolojiye, işveren markalamasından kriz yönetimine kadar markayı bir bütün olarak ele alan TAMGA, başarıyı sıralamadan onurlandıran yenilikçi yapısıyla öne çıkıyor.

TAMGA Marka Ödülleri, 15 ana ve 24 alt kategoride markaların konumlandırma, dijital deneyim, kurumsal sorumluluk, Toplum 5.0 ve yapay zeka gibi önemli alanlardaki somut başarılarını mercek altına alıyor. Değerlendirmeler; iletişim, tasarım, pazarlama, araştırma, sivil toplum ve ekonomi basınından 19 deneyimli ismin yer aldığı çok disiplinli bir jüri heyeti tarafından titizlikle yürütülüyor. Kategorisinde başarı eşiğini aşan en fazla iki çalışma, sıralama yapılmaksızın prestijli "Altın TAMGA" ödülünün sahibi olacak. Aynı yıl üç veya daha fazla ödül kazanan markaların arkasındaki ekipler ise "Altın Marka Ekibi" unvanıyla taçlandırılacak.

Marka hikayesini ve kanıtını hazırlayan her ekip katılabilecek

Marka dünyasında sürdürülebilir başarıyı, şeffaflığı ve somut sonuçları görünür kılmayı hedefleyen TAMGA; son iki yıl içinde hayata geçirilmiş, marka sorunlarına stratejik çözümler sunan tüm özgün projeleri davet ediyor. Başarı hikayelerine tarihi bir imza atmak isteyen kurumlar ve marka ekipleri için süreç hızla ilerliyor. Ödüller ve başvuruya yönelik tüm bilgilere www.tamgaodulleri.com adresinden ulaşılabiliyor.

ÖDÜL TAKVİMİ:

· Son Başvuru Tarihi: 21 Ağustos 2026

· Jüri Değerlendirme Süreci: 24 – 30 Ağustos 2026

· Ödül Töreni: 9 Eylül 2026