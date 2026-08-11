1 diş Taşköprü sarımsağı 3 lira, Araban sarımsağı 1,5 lira

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VEYSEL AĞDAR

Türkiye’nin önemli sarımsak üretim merkezleri Kastamonu, Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta hasat tamamlandı. Sahadan gelen ilk izlenimlere göre geçen yıla oranla sarımsakta yüzde 25-40 verim artışı var. Ancak üretimdeki artış, fiyatlara negatif yaşadı.

Geçen yıl Taşköprü sarımsağını kilogramı 120-150 liradan satan üretici, bu sezon 100-120 liradan, Arabanlı üreticide geçen yıl 60 liraya sattığı sarımsağı, bu yıl 30-40 liraya satmakta zorlanıyor.

“Bu yıl sarımsağı bilen de bilmeyen de ekti” diyen üreticiler, özellikle arzın artmasıyla birlikte tarlada fiyatların gerilediğini, ancak raf fiyatlarını aynı oranda gerilemediğini vurguladılar.

Sofraya ulaştığında ciddi oranda fiyat artışı yaşanıyor

Üretici ile tüketici fiyatı arasında dikkat çekici fark var. Taşköprü sarımsağının kilosu İstanbul’da market ve semt pazarlarında 350-400 liraya, Araban sarımsağının kilosu da 170-200 liraya satılıyor. 1 kiloda yaklaşık 10-12 baş sarımsak var. 1 baş sarımsakta da 10 diş bulunuyor. Buna göre İstanbullu tüketici yemeklerinde kullandığı 1 diş Taşköprü sarımsağı için yaklaşık 3 lira, Araban sarımsağının bir dişi için ise 1,5 lira ödüyor.