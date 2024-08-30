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1 tanesi 10 kilo! Yüksekova’da yetiştirilen kavunlar büyüklüğüyle dikkat çekiyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yetiştirilen kavunlar büyüklüğüyle dikkat çekiyor. Öğretmen Cahit Çakmakçı'nın yetiştirdiği kavunların tanesi 10 kiloyu buluyor.

Haber Merkezi
İHA
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1 tanesi 10 kilo! Yüksekova’da yetiştirilen kavunlar büyüklüğüyle dikkat çekiyor
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İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşiltaş köyünde yaşayan Cahit Çakmakçı isimli öğretmenin bahçesinde ektiği kavunların yaklaşık 10 kilo gelmesi görenleri şaşırttı. Öğretmen Çakmakçı’nın kavun bahçesini yerinde inceleyen Yüksekova Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, kendisini başarısından tebrik ederek, “Tüm çiftçilerin emekleri bizim için çok büyük önem sahiptir. İlçede bundan sonra tarımı en üst seviyeye çıkartana kadar canla başla çalışacağız” dedi.

"Sonbahara girilmesiyle yetişen kavunlarımız güzel bir şekilde verim vermeye başladı"

Öğretmen Çakmakçı ise bu sene kavun fidelerini Yüksekova Tarım ve Orman Müdürlüğünden aldıklarını belirterek, “İlkbaharda büyük zahmetlerle ekimini yaptık. Sonbahara girilmesiyle yetişen kavunlarımız güzel bir şekilde verim vermeye başladı. Aslında karpuzu andırıyor ama tamamen kavun, ortalama 10 kiloyu buluyor. Bu sene zaten büyük oranda bereketli geçiyor. Bu da sevindirici bir durum. Müdürümüz de bugün burada incelemelerde bulundular. Kendilerine ve ekibine teşekkür ediyorum. İnşallah tüm bölgede tarım üst seviyelere çıkar ve her evin önü sebze ve meyveyle dolar” ifadelerini kullandı.

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