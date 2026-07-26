1600 rakımda yetişiyor, yurt dışına satılıyor: Çığşar kirazı hasadı başladı

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, Çığşar Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, yaklaşık 1600 rakımda yetişen Çığşar kirazının yurt dışına ihraç edildiğini söyledi.

Çığşar kirazının kendine özgü aroması ve kalitesiyle öne çıktığını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Kış aylarında nüfusun büyük ölçüde azaldığı bu mahallemiz, kiraz hasadı döneminde yeniden hareketleniyor. Yaklaşık 1600 rakımdaki Çığşar Mahallemizde yetişen ve Türkiye'nin en geç hasat edilen kirazları arasında yer alan bu ürün, aroması ve kalitesiyle dünyanın en iyi kirazları arasında gösteriliyor."

Kirazın yurt dışından yoğun talep gördüğünü ifade eden Şahin, ürünün özel soğutmalı tırlarla mahalleden alınarak başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye gönderildiğini, Avrupa pazarında önemli bir yer edindiğini dile getirdi.

Hasada katılarak üreticilerin talep ve beklentilerini dinlediklerini belirten Şahin, Çığşar kirazının yurt içinde ve uluslararası alanda daha geniş kitlelere tanıtılması ve pazarlama imkanlarının geliştirilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Andırın Kaymakamı Ömer Bulut da kiraz hasat döneminin üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını dileyerek, Çığşar kirazının coğrafi işaret tescili alması amacıyla gerekli çalışmalara başlayacaklarını ifade etti.

Hasat etkinliğine, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rahmi Paltacı, AK Parti Andırın İlçe Başkanı Abdulkadir Kayıran ile mahalle muhtarları katıldı.