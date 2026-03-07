2026-2027 tahmini fındık rekoltesi açıklandı

VEYSEL AĞDAR

İhracatçı birlikleri, 2026-2027 sezonu için Türkiye’deki fındık rekoltesine ilişkin ilk tahminlerini paylaştı. 12 ilde 79 ilçede, 446 bahçede 1.483 dal üzerinden yapılan çiçek sayımı sonuçlarına göre, 2026-2027 sezonu 1. tahmini fındık rekoltesi 829 bin 239 ton olarak belirlendi.

Bu sayımlara göre mevcut stoklarla birlikte Türkiye’nin toplam fındık arzı tahminen 800-900 bin ton civarında olacak. Bu rakam İhracatçı birliklerince mayıs ayında Çin’de gerçekleştirilecek Uluslararası Sert Kabuklu Meyveler Birliği’nin (INC) 43. Kuru ve Kabuklu Meyveler Kongresi’nde Türkiye’nin 2026-2027 sezonu kesin rakamları olarak açıklayacak. Geçen yıl 8 Mayıs’ta İspanya’da düzenlenen 43. Kuru ve Kabuklu Meyveler Kongresi’nde (International Nut and Dried Fruit Council-INC), Türkiye’nin 2025-2026 sezonu tahmini fındık rekoltesi 609 bin ton olarak açıklanmıştı.

Geçen yıl Türkiye’nin 2025-2026 sezonu için tahminler şöyleydi: Şubat ayında 768 bin 715 ton, Temmuz’daki sayımda 601 bin 206 ton ve Kasım ayında yapılan revize ile 528 bin 808 ton olarak açıklanmıştı. Zirai don ve olumsuz hava koşulları geçen yıl rekolteyi ciddi şekilde etkilemişti.

Sahadan edilen ilk verilere göre, geçen yıl yaşanan don zararı nedeniyle ürün kaybı olan ağaçların bu yıl iyileştiği, 2026 sezonu için işaretlerin olumlu olduğu görülüyor.

Türkiye’de rekolte tespiti, her yıl fındık çeşitlerine göre karanfil sayımı, çiçek sayımı ve tane sayımı yöntemiyle yapılıyor. Ocak ayında yağlı fındıkların, mart başına kadar ise diğer çeşitlerin çiçek sayımı tamamlanıyor. İkinci rekolte tespiti ise haziran sonu veya temmuz başında çotanak ve tane sayımı ile gerçekleştiriliyor.