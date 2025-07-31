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  3. 3 yıl önce ekildi, bu yıl kilosu 500 liradan satıldı
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3 yıl önce ekildi, bu yıl kilosu 500 liradan satıldı

İzmir'de 3 yıl önce dikimi gerçekleştirilen maviyemişin (Blueberry) ilk hasadı yapıldı. Maviyemişin kilosu 500 liradan alıcı buldu.

Haber Merkezi
AA
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3 yıl önce ekildi, bu yıl kilosu 500 liradan satıldı
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Çiftçi Zafer Tepe tarafından İzmir'de Bozdağ Mahallesi'nde 3 yıl önce dikimi gerçekleştirilen maviyemişin ilk hasadı yapıldı. Toplanan yaklaşık 45 kilogram ürün, kilosu 500 liradan satıldı.3 yıl önce ekildi, bu yıl kilosu 500 liradan satıldı - Resim : 1

Tepe,  son yıllarda karnabahar, brokoli, kereviz gibi ürünleri yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Alternatif ürün ararken maviyemişi bulduklarını anlatan Tepe, "Maviyemiş ekmek istiyordum daha sonra ilçe tarımla görüştük ve 3 yıl önce ekimine başladık. Bu ürün çalı türü 40-50 yıl ömrü var ve aşırı büyümüyor. Bozdağ'da şu anda bir tek ben üretiyorum. 2 gündür hasat yapıyoruz." dedi3 yıl önce ekildi, bu yıl kilosu 500 liradan satıldı - Resim : 2

Tepe, önümüzdeki süreçte maviyemişin üretim kapasitesini artırmayı hedeflediğini bildirdi.

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