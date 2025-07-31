3 yıl önce ekildi, bu yıl kilosu 500 liradan satıldı
İzmir'de 3 yıl önce dikimi gerçekleştirilen maviyemişin (Blueberry) ilk hasadı yapıldı. Maviyemişin kilosu 500 liradan alıcı buldu.
Çiftçi Zafer Tepe tarafından İzmir'de Bozdağ Mahallesi'nde 3 yıl önce dikimi gerçekleştirilen maviyemişin ilk hasadı yapıldı. Toplanan yaklaşık 45 kilogram ürün, kilosu 500 liradan satıldı.
Tepe, son yıllarda karnabahar, brokoli, kereviz gibi ürünleri yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.
Alternatif ürün ararken maviyemişi bulduklarını anlatan Tepe, "Maviyemiş ekmek istiyordum daha sonra ilçe tarımla görüştük ve 3 yıl önce ekimine başladık. Bu ürün çalı türü 40-50 yıl ömrü var ve aşırı büyümüyor. Bozdağ'da şu anda bir tek ben üretiyorum. 2 gündür hasat yapıyoruz." dedi
Tepe, önümüzdeki süreçte maviyemişin üretim kapasitesini artırmayı hedeflediğini bildirdi.