4 aylık tarım gıda ihracatı 9 milyar dolara yaklaştı

HÜSEYİN GÖKÇE / ANKARA

Buna göre tarım, gıda ve içecek sektörünün ihracatı ilk 4 ayda yüzde 6.63 artarak 8.9 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde ithalat ise 19.73 azalarak 6.49 milyar dolara gerilerken, sektörün dış ticaret fazlası 2.43 milyar dolar olarak hesaplandı.

Nisan ayında ise ihracat yüzde 0.68 artarak 1.92 milyar dolar oldu, ithalat yüzde 20.7’lik azalışla 1.69 milyar dolara indi.

Ocak-Nisan döneminde 482.7 milyon dolar ile en yüksek ihracat buğday ununda yapılırken, bunu 465.8 milyon dolar ile fındık içi ve 287 milyon dolar ile rafine ayçiçeği takip etti.

Bu dönemde en fazla ithalat 694.8 milyon dolar ile buğday, 666.7 milyon dolar ile soya fasulyesi ve 430.7 milyon dolar ile ham Ayçiçek yağında yapıldı.

Aylık bazda ise en çok ihracat 103.9 milyon dolar ile fındık içinde gerçekleşirken, buğday unu ihracatı 94.3 milyon dolar ile ikinci sırada, ayçiçeği yağı ihracatı ise 69.8 milyon dolar ile üçüncü sırada yer aldı.

4 aylık dönemde en fazla ihracat şekerli mamullerde yapıldı

Sektörel bazda ise 4 aylık dönemde en fazla ihracat 1 milyar 34 milyon dolar ile şeker ve şekerli mamullerde yapıldı. Bunu 837 milyon dolar ile sert kabuklu meyveler, 746 milyon dolar ile yaş meyveler izledi.

İthalatta ise 1 milyar 857 milyon dolar ile hayvan yemi ilk sırada yer aldı.

Ocak-Nisan döneminde en fazla ihracat 1 milyar 192 milyon dolar ile Irak’a yapıldı, ithalatta ise 1 milyar 180 milyon dolar ile ilk sırayı Rusya aldı.