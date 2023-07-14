450 dönüm tahıl ekili alan yandı

Çiftlik ve Güzelyazı mahalleleri ile ilçeye bağlı Kefensiz mevkisinde 1 saat arayla henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere ilk müdahaleyi yapan çiftçilerin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sarıoğlan Belediyesine ait iş makinalarıyla da müdahale edilen yangın daha fazla alana yayılmadan kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangında tahıl ekili 450 dönüm alanda hasar oluştu. Çiftlik Mahallesi'ndeki yangında alevlerin ulaştığı Osman Değerli'ye ait ahırda yanarken bir büyükbaş hayvan telef oldu.

Yangınların yaşandığı bölgeye gelen Sarıoğlan Kaymakamı Fatih Güner, Sarıoğlan Belediyesi ve ilçe tarım müdürlüğü yetkilileri ile AFAD ekipleri de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.