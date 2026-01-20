  1. Ekonomim
Meteoroloji’nin uyarılarının ardından Adana’da gece saatlerinde etkili olan don olayı, bazı portakal ağaçlarında buzlanmaya yol açarak üreticileri endişelendirdi.

Adana’da zirai don portakal bahçelerini vurdu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün zirai don riskine karşı uyardığı Adana’da gece saatlerinde etkili olan don nedeniyle bazı portakal ağaçları buz tuttu.

Türkiye’nin en önemli tarım üretim merkezlerinden Adana’da son iki gündür yaşanan soğuk ve don nedeniyle merkez Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi’ndeki bazı portakal ağaçları buz tuttu.

Ağaçlar zarar görürken, buz tutan bahçelerde zarar oluştuğu öğrenildi.

