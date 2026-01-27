“Afganlar olmazsa hayvancılık olmaz anlayışını bitireceğiz”

HÜSEYİN GÖKÇE / ANKARA

Yavuz Ağıralioğlu konuşmasında Türkiye’de siyasilerin oy telaşı yaşarken toprakların plansızlıktan avucumuzdan kayıp gittiğini belirterek, “Afganlar olmazsa çobanlık yapacak kimse yoktur diyen siyasetçilerin yükünü yeniden planla, programla milletin üstünden kaldırmaya hazırlanıyoruz” dedi.

Keçiören Belediyesi Neşet Ertaş Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Yavuz Ağıralioğlu, siyasilerin oy kaygısı taşıyıp rakipleri yenme hevesindeyken, toprakların zehirlendiğini, suların bittiğini, gıdaların niteliksiz hale geldiğini bildirdi. Yönetimin emek ve alın teriyle arası açılınca yaşama sevincinin kalmadığına işaret eden Ağıralioğlu, ortalama çiftçilik yaşının 59’a geldiğine dikkat çekti.

Bir neslin daha böyle dönmesi halinde çiftçilik yapacak insan kalmayacağına vurgu yapan Yavuz Ağıralioğlu, “Afgan olmazsa çoban olmaz, hayvancılık olmaz diyen beceriksiz siyaset yerine; çoban ihtiyacı varsa onu planlayacak, yaylalarını, meralarını hayvancılıkla ayağa kaldıracak bir akıl için geliyoruz” diye konuştu.

Tarım arazileri sit alanı ilan edilecek

Anahtar Parti’nin uygulamayı öngördüğü tarım politikaları ise Tarım ve Gıda Güvenliği Politikaları Başkanı Hasan Hüseyin Demiröz tarafından sunuldu. Demiröz’ün verdiği bilgilere göre öncelikli olarak tarım arazileri Sit alanı olarak ilan edilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı yerine Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanlığı kurulacak. Bakanlık bünyesinde 36 havzaya yönelik Havza Koordinasyon Kurulları oluşturulacak.

Ölçek ekonomisiyle birlikte sağlanacak tasarruf bugünkü fiyatlarda tarım finansman desteği miktarını 1 trilyon 125 milyar liraya çıkaracak. Bankalar 2.5 milyon çiftçi ile değil kooperatiflerle çalışacak. Aynı havzada arazisi bulunan çiftçiler tapu kayıtları değişmeden arazilerini kendi istekleriyle birleştirip ortak bir arazi yönetimine dahil olacaklar.

Türkiye’nin mevcut su kaynaklarının daha iyi değerlendirilmesi amacıyla Büyük Anadolu Su Projesi hayata geçirilecek. Kimyasal tarım ilaçları biyolojik ilaçlarla ikame edilecek, KDV katkılı ürünlerde yüzde 18, katkısız ürünlerde yüzde 1 olacak.