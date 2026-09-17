AK Parti Manisa Milletvekili Baybatur: Üzüm üreticilerinin TMO randevu sorunu çözüldü

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Baybatur, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucu sorunun çözüldüğünü belirtti.

TMO randevu sisteminin en kısa sürede üreticilerin kullanımına açılacağını ifade eden Baybatur, üreticilerin ürünlerini TMO'ya teslim edebilmek için sistem üzerinden randevu alabileceğini kaydetti.

Üreticilerin emeğini ve alın terini korumaya devam edeceklerine dikkati çeken Baybatur, şu ifadelere yer verdi:

"Üreticilerimizin her meselesini yakından takip ederek çözüme kavuşturmaya devam edeceğiz. Başta Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı olmak üzere emeği geçen TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ile Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan'a teşekkür ediyor, kararın Manisa'mıza ve kıymetli üzüm üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum."