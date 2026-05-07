Alarko Tarım Grubu’na ihracatta 3 yılda 3 ödül

Alarko Tarım Grubu, kuruluşunun üçüncü yılını geride bırakırken yaş meyve sebze üretiminde bir kez daha ihracat ödülü aldı. Alarko Tarım’ın modern seracılık faaliyetlerini üstlenen iştiraki olan Alsera; İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin 2025 yılı ihracat verileri doğrultusunda düzenlediği ödül töreninde, ihracat hacmi ve pazar çeşitliliği kriterlerinde gösterdiği performansla ödüle layık görüldü. Böylece Alsera, üç yıl üst üste ihracat ödülü alan şirketler arasında yer aldı.

Ödül töreninde Alsera adına ödülü, Alarko Tarım Grubu Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Yılmaz aldı.

“Sürdürülebilir üretim anlayışımızın bir sonucu”

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Alarko Tarım Grubu V. Genel Müdürü Ümit Boran, “2023 yılında Alarko Tarım Grubu kurulurken üretim anlayışımızın merkezine iyi tarım uygulamalarını, doğal kaynakların korunmasını, sürdürülebilirlik ve gıda güvenliğini almıştık. Bu yaklaşım, ilk yıldan bu yana ihracatta yakaladığımız istikrarlı başarının temelini oluşturuyor. Üç yıldır üst üste elde ettiğimiz ihracat başarısını, doğru stratejilerle kurduğumuz güçlü iş birliklerinin ve sürdürülebilir üretim anlayışımızın bir yansıması olarak görüyoruz” dedi.

Alsera, 2025 yılında modern seralarda gerçekleştirdiği üretimde 20.500 tonluk hacme ulaşırken, bu üretimin yaklaşık yarısını uluslararası pazarlara taşıdı. Avrupa Birliği ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere domates ve biber ihracatı gerçekleştiren Alsera, ihracat yaptığı ülke sayısını 33’e çıkararak küresel ölçekte erişimini istikrarlı biçimde genişletmeye devam ediyor.