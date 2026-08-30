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Antakya'da bal sağımı sürüyor

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, Antakya ilçesinde arıcılık faaliyeti yürüten üreticinin işletmesini bal sağım sezonunda ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Haber Merkezi
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Antakya'da bal sağımı sürüyor
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Ziyarette arı kolonilerinin durumu, üretim faaliyetleri ve sezonun genel seyri hakkında üreticiden bilgi alındı. Türkmen, arıcılıkta verimliliğin artırılması, arı sağlığının korunması ve kaliteli bal üretiminin önemine dikkat çekerek üreticinin talep ve önerilerini dinledi.

Antakya'da bal sağımı sürüyor - Resim : 1
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından arıcılığın geliştirilmesi ve üreticilerin desteklenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.