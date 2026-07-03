Arpada yüksek rekolte sezonu kg fiyatlarını 4-5 lira aşağı çekti

VEYSEL AĞDAR

Güneydoğu Anadolu’da Mayıs başında, İç Anadolu ve Karadeniz’de ise Haziran ayı itibarıyla hız kazanan hasat süreci, bol ürünle birlikte fiyatlarda sert düşüşü beraberinde getirdi. Hasat öncesinde umutlu olan üretici, piyasaya aynı anda giren yüksek miktardaki ürün nedeniyle hayal kırıklığı yaşadı.

Sulama maliyeti de azaldı

Bu yıl etkili olan yağışlar sayesinde birçok bölgede ilave sulama ihtiyacı azalırken, girdi maliyetlerinde sınırlı bir rahatlama sağlandı. Ancak artan rekolte, fiyatlar üzerinde güçlü bir aşağı yönlü baskı oluşturdu. Hem 1. Kalite Beyaz Arpa hem de yemlik arpa fiyatları, ticaret borsalarında hasat öncesine göre kg'ı 14-15 liralardan 10-11 liralara geriletti. Mayıs başında 14–15 bin TL/ton bandında işlem gören 1. Kalite Beyaz Arpa, Haziran ayı sonuna doğru birçok borsada 11–12 bin TL/ton seviyelerine, 14–15 TL/kg işlem gören yemlik arpa fiyatı da 11 TL ve altına geriledi.

İşlem hacmi düştü

Fiyatlardaki gerileme, işlem hacimlerine de yansıdı. Hasadın başladığı 1 Mayıs – 26 Haziran 2026 döneminde önemli ticaret borsalarında bin 820 ton 1. Kalite Beyaz Arpa işlem gördü. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 3 bin 478 ton seviyesindeydi. Sektör temsilcileri, hasadın henüz tam olarak tamamlanmadığını, önümüzdeki haftalarda piyasaya girecek yeni ürünlerin fiyatlar üzerindeki baskıyı artırabileceğini ifade ediyor.

Borsalarda sert düşüş dikkat çekti

Hasadın hızlanmasıyla birlikte Haziran ayında fiyatlardaki düşüş daha net hissedildi. Mayıs başında 14–15 bin TL/ton bandında işlem gören 1. Kalite Beyaz Arpa, Haziran ayı sonuna doğru birçok borsada 11–12 bin TL/ton seviyelerine geriledi. Bandırma Ticaret Borsası’nda 8 Haziran’da 14 bin 50 TL olan ortalama fiyat, 26 Haziran’da 11 bin 455 TL’ye, Ilgın Ticaret Borsası’nda Mayıs başında 14 bin 988 TL olan fiyat, Haziran sonunda 11 bin 781 TL’ye geriledi. Konya Ticaret Borsası’nda Mayıs ortasında 14 bin 609 TL olan ortalama fiyatlar, sonraki haftalarda aşağı yönlü hareket ederken, Edirne Ticaret Borsası’nda fiyatlar Haziran boyunca 11 bin 280–11 bin 510 TL bandında seyretti.

Kesin değerlendirme için erken

Hasat öncesinde serbest piyasada fiyatların yaklaşık 16 TL/kg seviyelerinde olduğunu kaydeden Bandırma Ticaret Borsası Başkanı Can Ata Tan, artan üretim ve zayıflayan piyasa koşullarıyla birlikte fiyatların 13–14 TL/kg bandına gerilediğini söyledi. Üretim fazlası, sanayicinin stok yapma isteksizliği, yüksek finansman maliyetleri ve ihracattaki daralmanın piyasayı baskıladığını belirten Tan, sezonun henüz başında olunduğunu ve kesin değerlendirme yapmak için erken olduğunu ifade etti. Tan ayrıca, üretici desteklerinin artırılması gerektiğini vurgulayarak, Toprak Mahsulleri Ofisi alımlarında ödemelerin hızlandırılmasının önemine dikkat çekti.

Fiyat 10–15 günde dengelenebilir

Tekirdağ Ticaret Borsası Başkanı Osman Sarı, serbest piyasa fiyatlarının taban fiyatın altında kalmasının temel nedeninin yüksek finansman maliyetleri olduğunu söyledi. Faiz oranlarının yüzde 50 seviyelerinde seyrettiği bir ortamda özel sektörün temkinli davrandığını belirten Sarı, TMO’nun alımlara başlamasıyla birlikte piyasanın kısa sürede denge arayışına gireceğini ifade etti.

Sarı, önümüzdeki 10–15 gün içinde fiyatların TMO’nun açıkladığı 12,75–13,00 TL/kg seviyelerine yaklaşabileceğini belirterek, hasadın tamamlanmasıyla birlikte piyasanın daha net bir görünüm kazanacağını söyledi. Rekoltede geçen yıla göre yaklaşık yüzde 40 artış olduğuna da dikkat çeken Sarı, fiyatların beklentileri karşılamaması durumunda kilogram başına ek destekleme ihtimalinin gündeme gelebileceğini dile getirdi.