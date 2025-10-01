Artvin su ürünleri sektörüne nitelikli personel yetiştirecek

Artvin Valiliği himayesinde; Artvin Çoruh Üniversitesi, İŞKUR İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası, Artvin Ticaret Borsası ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Birliği arasında “Kafes Balıkçılığı Eğitimi İş Birliği Protokolü” imzalandı.

Gerçekleştirilen protokol ile Artvin’de balıkçılık sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi, gençlere yeni istihdam alanlarının açılması ve sektörün sürdürülebilir gelişimine katkı sağlanması amaçlanıyor. İmza töreninde konuşan Vali Dr. Turan Ergün, “Bu protokol, ilimizin ve bölgemizin önemli potansiyellerinden biri olan su ürünleri sektöründe, ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Eğitim programlarının gençlerimize yeni fırsatlar sunmasını ve sektörümüzde kalite ile verimliliği artırmasını temenni ediyorum ” dedi.

Artvin hızlı bir büyüme sürecine girecek

Törende daha sonra söz alan Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt ise konuşmasında projeye destek veren tüm kurumlara teşekkür ederek şunları kaydetti:

“Bizim buradaki görevimiz, KOBİ’lerin nitelikli eleman konusunda yaşadığı sorunları ve eleman beklentilerini tespit etmek ve bu sorunlara yönelik çözümler geliştirmektir. Bu noktada yapılacak eğitimlerle hem istihdama katkı sunulacağına hem de bölgemizin, ilimizin ve ülkemizin ekonomik anlamda çok daha hızlı bir büyüme sürecine gireceğine inanıyorum. Bu önemli projeye destek veren tüm kurumlara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Türkiye’nin sorunlarından biri nitelikli eleman

Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle Sayın Valimize, Rektörümüze ve bu sürecin başlatılmasında girişimiyle öncülük eden Su Ürünleri Yetiştiriciliği Birliği Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri, aranan nitelikli elemanı yetiştiremiyor olmamızdır. Bu alanda büyük bir ihtiyaç söz konusu. Gelişmiş ülkelere baktığımızda, meslek liseleri ve mesleki eğitim oldukça yaygındır. Rektörümüzün sadece beş aylık görev süresinde bu durumu fark ederek hızlı bir çözüm geliştirmesi bizleri son derece memnun etti. Umut ediyorum ki bu proje hem ilimize hem de ülkemize hayırlı ve uğurlu olur, hatta örnek teşkil eder.”

Protokol kapsamında uygulanacak eğitim programları ile su ürünleri sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin nitelikli personel ihtiyacının karşılanması hedeflenmekte.