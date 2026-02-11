Atakum’da fide üretim serası kuruluyor

Atakum Belediyesi 2026 Şubat Ayı Olağan Toplantısı ikinci oturumu, Başkan Vekili Halil Taşkın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının açılışında meclis üyeleri 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları andı. Meclis Üyesi Selen Gülhan Çam “Bundan üç yıl önce 6 Şubat 2023’te hepimizi derinden sarsan silinmez izler bırakan asrın felaketini yaşadık. 11 ilimiz ve 14 milyon vatandaşımız depremden doğrudan etkilendi. Maalesef 53 bin 537 canımızı kaybettik. Hayatını kaybeden deprem şehitlerimizi rahmetle anıyor böyle bir acının yaşanmaması duasıyla milletimize bir kez daha başsağlığı diliyoruz.” derken Meclis Üyesi Nakif Yılmaz’da bölgede yaşanan sorunlara dikkat çekti.

Yenimahalle Mahallesi Çavuşpınar Caddesi mevkiinde pazar yeri kurulmasına karar verilen toplantıda, Atakumlu çiftçiye nefes aldıracak fide üretim serası projesi, oy birliği ile kabul edildi. Meclis, Türkiye Belediyeler Birliğinden 3,5 milyon TL'lik hibe desteği alması için Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel’e yetki verdi

Tarımla uğraşan vatandaşlara fide desteği verilecek

Hibe, belediyeye ait yaklaşık 500 metrekarelik alanda oluşturulacak fide üretim serası için kullanılacak. Serada üretilecek domates, biber, salatalık gibi sebze fideleri ile kentin kırsal mahallelerinde tarımla uğraşan ailelere fide desteği verilecek. Projeyle, farklı ilçelerde ve şehirlerdeki üreticilere sebze fideleri satılarak belediye ek gelir kazandırılması hedefleniyor.