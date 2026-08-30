  1. Ekonomim
  2. Tarım
  3. Ayçiçeği alımları başladı
Takip Et

Ayçiçeği alımları başladı

Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK), üretici ortaklarından 2026 yılı ayçiçeği ürünü alımlarına başladı. Birlik, alımlar öncesinde 22 bin üretici ortağına ayni ve nakdi olmak üzere toplam 122 milyon liralık kredi desteği sağladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Ayçiçeği alımları başladı
Takip Et

Karadenizbirlik Genel Müdürü Ünal Erarslan, üreticilere yönelik desteklerin sürdüğünü belirterek, "Piyasa şartları çerçevesinde üreticiyi mağdur etmeyecek en iyi fiyatı uygulayacağız" dedi.

Bu sezon iklim koşullarının geçen yıla göre daha iyi geçtiğini ifade eden Erarslan, kuraklığın yaşanmaması nedeniyle ayçiçeğinde yüksek rekolte beklediklerini söyledi.

Samsun, Çorum, Amasya, Tokat, Kırıkkale ve Kırşehir'in yanı sıra Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 12 kooperatif ve alım merkezinde ürün alımlarının sürdüğünü belirten Erarslan, bu sezon yaklaşık 35 bin ton ayçiçeği almayı hedeflediklerini kaydetti.

Ayçiçeği alımlarıyla birlikte yağ üretiminin de hızlanacağını belirten Erarslan, "Birliğimiz üreticisinden aldığı ham madde ile ürettiği yüzde 100 saf ve helal sertifikalı ayçiçeği yağı ile tüketiciye hizmet vermektedir. Bu konuda piyasayı regüle ederek aşırı fiyat artışlarını önlemekte, bölge ve ülke ekonomisine de katkı sunmaktadır" diye konuştu.

Berkshire Hathaway S&P 500’ün gerisinde kaldı: Yatırımcılar nakit ve liderlikten endişeliKüresel Ekonomi

 

AK Parti Sözcüsü Çelik: Netanyahu soykırım örgütü' insanlığa karşı suç işleyen bir yapıdırAK Parti Sözcüsü Çelik: Netanyahu soykırım örgütü' insanlığa karşı suç işleyen bir yapıdırGündem

 