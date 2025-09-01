Ayçiçeği ithalatında verginin düşürülmesi çiftçiyi ters köşe yaptı!

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Gümrük vergileri, 1 Ekim itibarıyla yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında yüzde 12, ham ayçiçeği yağında yüzde 30 olarak uygulanacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girecek şekilde Resmi Gazete yayımlandı. Kararla, yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağında uygulanan gümrük vergileri yeniden düzenlendi.

Birlikler açıkladıkları fiyatları geri çekti

Ayçiçeğinde Trakya Birlik 33 TL, Konya Şeker 36 TL fiyat açıklamıştı. Kooperatifler bu fiyatlardan alımları da yapmıştı. Vergilerin düşürülmesi ile bir anda fiyatlarda da çekilme oldu. Trakya 30, Konya Şeker ise alım fiyatlarını 31.7 TL olarak güncelledi.

Çiftçilerden büyük tepki geldi

Gelişmelerin ardından çiftler ise duruma tepki gösterdi. Hasat döneminde bir anda ciddi bir fiyat düşüşü yaşayan çiftçiler, verginin yeniden yükseltilmesini, ithalat değil yerli üretimin teşvik edilmesi yönünde kamuoyu oluşturuyor. Birçok yetiştirici, “Kuraklık ve susuzluk gibi birçok tehditle boğuşurken bir de fiyatların düşürülmesi bize bir darbe daha buldu. Artık nefes alamıyoruz” tepkisinde bulundu.

Öte yandan ilk alımların yüksek yapılması ise kafa karışıklığı oluşturdu. Kurumların yüksek fiyattan aldığı ayçiçeğinin de ödemelerin hangi fiyatlardan yapılacağı ise hala belirsiz.