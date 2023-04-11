Bakan Kirişci: Soğan fiyatları bir haftaya düşecek

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 'AK Parti Aday Tanıtımı ve Seçim Beyannamesi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Kirişci, gıda fiyatlarıyla ilgili dana etinin fiyatının yüksek olduğunu, bir hafta sonra da soğanın fiyatının düşeceğini söyledi.

NTV'nin sorularını yanıtlayan Kirişci, çiftçilerin ekonomik olarak iyi durumda olduklarını dile getirdi. Çiftçiler için son birkaç yılın iyi geçmediği ve artan maliyetler sebebiyle zorlandığı ifade edilerek AK Parti'nin seçim beyannamesinde somut vaatler olup olmadığı sorulması üzerine Kirişci şunları söyledi: “Şimdi bir şeyi düzeltelim. Şu anda çiftçilerimiz gayet güzel para kazanıyorlar. Ekonomik olarak gayet iyi durumdalar. Ben göreve geldiğimden bu güne 13 ay geçti. 37 ilde sektör paydaşlarıyla toplantı yaptım. Bir tane sizin ekranlarınızda konu edebileceğiniz bir çiftçinin tepkisini yansıtan bir olay yaşamadım. Bu dürüstçe söylüyorum” dedi.

2022'de fiyatını dörde katlayarak zam şampiyonu olan kuru soğan, bu yıl da fiyat artışını sürdürdü. İstanbul'da kilosu 30 lirayı bulan kuru soğan tartışmalara sebep olurken Kirişci, fiyatların bir hafta içerisinde düşeceğini ifade etti. Soğanın kışlık üretimi ile erkenci üretimi arasında bir geçiş döneminde olduğunu söyleyen Kirişci “Bir haftası var. Soğanın fiyatının nasıl düştüğünü göreceğiz. Üretimle ilgili bir arz problemimiz yok” diye konuştu.

Bakan Kirişci, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan son enflasyon verilerine göre bile bir önceki aya göre yüzde 19,9 ve yılbaşından bu yana yüzde 60 zamlanan dana etinin fiyatına yönelik de açıklamalarda bulundu. Dana etinin fiyatının yüksek olduğunu kabul eden Kirişci, şunları söyledi: "Tamam ben de kabul ediyorum et fiyatı yüksek. Sözleşmeli üretimle hayvanı besiciye beslettir. Kilosuna geldiğinde kes. İster market, ister kasap reyonunda satılsın. Bak bu hem ister istemez zinciri kısaltıyor hem aradaki bazı art niyetli insanları çıkartıyor."