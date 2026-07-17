Bakan Yumaklı: 237 milyon lira tarımsal destek ödemesi yapılacak

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Çiftçinin emeğini güvence altına alan destekleme politikalarıyla kırsala güç katmaya devam ettiklerini ifade eden Yumaklı, "237 milyon lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan grafikteki bilgiye göre, kırsal kalkınma yatırım desteği kapsamında 237 milyon 356 bin lira çiftçi hesaplarına aktarılacak.