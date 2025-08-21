Bakan Yumaklı duyurdu: Sofralardaki pestisit tehlikesine karşı reçete zorunluluğu geliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği ve insan sağlığı açısından büyük risk oluşturan pestisit kullanımını kontrol altına almak için devrim niteliğinde bir karara imza atıyor. "Sofradaki sessiz tehlike" olarak anılan pestisitler artık reçeteyle satılacak.

Bakan İbrahim Yumaklı'nın açıkladığı yeni "Bitki Reçetesi (B-REÇETE)" uygulamasıyla, çiftçiler zirai ilaçları istediği kadar alamayacak. Tıpkı eczaneden ilaç alır gibi, her bir bitki için yazılacak reçete ile sadece ihtiyaç duyulan miktarda ve uygun dozda pestisit temin edilebilecek.

Pilot uygulamayla hayata geçirilecek sistemde, örneğin bir tarlanın ihtiyacı 10 birim ilaç ise çiftçi 15 birimlik ilaç alamayacak. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, televizyonların Ankara Temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Yumaklı, şu mesajları verdi:

Dünyada yangın tespitinde İHA kullanan 2’nci ülkeyiz

Tüm dünyada yangınlar devam ediyor. Avrupa’da yaklaşık 1 milyon hektar alan yandı. Bizde de bu yılın başından itibaren 5 bin 300’ün üzerinde yangın çıktı. Bunların yüzde 57’si orman dışı alan başlayıp söndürüldü. Yaklaşık yüzde 30’luk kısım ise orman dışı alanda başlayıp ormana sıçradı ve söndürüldü. Sadece yüzde 13’lük kısım ormanda başladı ve söndürüldü. Bu yangınlarda 27 uçak, 105 helikopter, 6 bin kara aracı ve 25 bin orman kahramanımız görev aldı. Bu yangınlara havada 51 bin 121 sorti yapıldı ve 161 bin 392 ton su atıldı. 14 İHA’mız var. Dünyada yangın tespitinde İHA kullanan 2’nci ülkeyiz. Yüzde 90’ın üzerinde insan unsuru olduğunu görüyoruz

"Batı Karadeniz bölgesi de en az Akdeniz ve Ege bölgeleri kadar riskli"

Karadeniz bölgesi önceden yangın açısından çok riskli bir bölge değildi. Artık iklim değişikliği, kuraklık gibi etmenler sonucu Batı Karadeniz bölgesi de en az Akdeniz ve Ege bölgeleri kadar riskli. Bu yönde değerlendirme yapıp önlem alıyoruz.

Pestisite reçete zorunluluğu

Pestisit kullanımının azalması için de çalışmalarımız sürüyor. Denetimlerimiz burada devam ediyor. 27 AB ülkesinde yılda 100 bin denetim yapılmış. Sadece Türkiye olarak biz yılda 100 bin denetim yapıyoruz. Zirai ilaç kullanımında yeni bir modele geçiyoruz. B-REÇETE, yani Bitki Reçetesi isimli bu uygulamayla üretici, zirai ilacı gidip bayiden istediği kadar alamayacak. Ne kadar alanda hangi bitkiye uygulayacak, bunun önceden reçetesini yazacağız, üreticimiz bayiye gidip bu reçeteye göre ilacı alacak. Tıpkı eczanelerde ilaç alımında olduğu gibi. Eğer tarlanızın ihtiyacı 10 birimse siz 15 birimlik ilaç alamayacaksınız. O ürüne uygun ilacı, uygun dozda alacaksınız. Bunu bu sene pilot bölgelerde başlayıp, önümüzdeki sene bütün illerimizde uygulayacağız. Pestisit kullanımının azaltılmasına dönük projelerimizden birisi de bu olacak.

"Belediyelerin önlem alması gerekiyordu"

Şehirlerimizde çok ciddi kayıp kaçak sorunları var. Suyumuzun bitmesi, barajların boşalması bir anda olmadı elbette. Belediyelerin buna göre önlem alması gerekiyordu. Buradaki problemin başında belediyelerin hazırlanan işletme planlarına uymaması geliyor. Örneğin barajlara yüklenilmemesi gereken zamanda barajlara yüklenirsen suyu bitirirsin. Bu dönemde yer altı kaynaklarına yöneleceksin.

"Senegal de bizimle bu anlaşmayı yapmak istiyor"

Türkiye’nin su ürünleri ihracatı yıllık 2 milyar dolar seviyesinde. Her yıl rekor kırıyoruz. Türk balıkçılarımız yurt dışında da destan yazıyor. Özellikle Afrika’da çok ciddi balıkçılık yapıyoruz. 10 Afrika ülkesiyle balıkçılık anlaşmamız var. Ayrıca 15 Afrika ülkesiyle de bu alanda anlaşma imzalamak için görüşmeler devam ediyor. Senegal’in Avrupa Birliği’nin 2024’te sona eren bir anlaşması var. Senegal de bizimle bu anlaşmayı yapmak istiyor. Çok stratejik ve ciddi bir fırsat bizim için eğer anlaşırsak.

Gıda denetimleri

Gıda denetimlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Şu ana kadar ilk 7 ayda 750 bin denetim yaptık ve 1.3 milyarlık cezai işlem uygulandı. Şeker hastalığı ve obezite ile mücadele için alkolsüz içecekler ve meyve nektarlarından alınan şeker miktarının azaltılması konusunda Sağlık Bakanlığı ile çalışıyoruz.

"Ev hayvanlarını terk eden 70 kişiye ise 25 milyon lira ceza kesildi"

Geçen yıl hayvan bakımevlerini 996, petshoplara 2 bin 13 denetim yapıldı. Bu yıl ise hayvan bakımevlerine 1429, petshoplara 494 denetim yapıldı. Özellikle petshoplara usulsüzlük anlamında göz açtırmıyoruz. Kanundan bu yana, son 1 yılda kanuna aykırı hareketten 19 belediyeye 119 milyon lira, 726 kişiye 29 milyon lira, ev hayvanlarını terk eden 70 kişiye ise 25 milyon lira ceza kesildi.