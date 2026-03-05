Bakan Yumaklı’dan gübre açıklaması: Üretimi aksatacak herhangi bir problem olmayacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ramazan ayında geleneksel hale gelen ‘Külliyede Ramazan’ etkinlikleri kapsamında 4 bine yakın programa ev sahipliği yapıyor. Çok sayıda standın yer aldığı etkinlik alanında Tarım ve Orman Bakanlığı stantları da vatandaşlarla buluştu. Etkinlik alanını ziyaret eden Bakan Yumaklı, stantları gezerek, vatandaşlarla bir araya geldi ve açıklamalarda bulundu.

"Çiftçilerimizin üretimini etkileyecek herhangi bir gübre problemi olmayacak"

Hürmüz Boğazı’nın kapatılması sonrası gübre tedarikinde herhangi bir sorun olup olmadığına dair konuşan Yumaklı, "Elbette ki risklerin ortaya çıkma ihtimalinden itibaren biz de bütün bakanlıklarımızda olduğu gibi hazırlıklarımızı yaptık. Yani bu kriz dün oluştu, sadece bugün için tedbirlerimizi alıyor değiliz. Dolayısıyla buna da hazır olduğumuzu söyledik, açıklamamızı yaptık. Bizim gübre stokları anlamında hiçbir problemimiz yok. Kaldı ki bununla ilgili arzı artırma yönünde de tedbirlerimiz var. Şu an için çiftçilerimizin üretimini etkileyecek herhangi bir gübre problemi olmayacak. Bununla ilgili yeterli stoklarımız da imkanlarımız da bağlantılarımız da var. Gıda açısından hele zaten bir problemimiz yok" diye konuştu.

Yangın tünel simülasyonu

Orman yangınları ve bu yangınlarla mücadelenin gözlenebilmesi için ziyaretçilere yangın tüneli simülasyonu ile anlatım yapılacak. Led ekranlarda oluşan tünel, muhtemel yangın durumları için vatandaşlara önemli bilgiler sunacak.

VR gözlük deneyimi ve proje maketleri

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü standında vatandaşlar VR gözlükler ile Yusufeli Barajı ve HES ile Deriner Barajı ve HES Projelerinin 360 derece sanal tur gösterimini izleme şansı yakalayacak. Çocuklar için özel olarak hazırlanan eğlencelik, öğretici video gösterimi de VR gözlükler aracılığı ile gerçekleşecek. Hayvancılık Genel Müdürlüğü Ardahan Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü tarafından arı kovanında yaşam sanal gerçeklik uygulaması ziyaretçilerle buluşacak. Yine DSİ Büyük proje maketleri sergilenecek.

‘Bir Ben Var Benden Öte’ isimli meddah gösterisi meraklıları ile Devlet Su İsleri Genel Müdürlüğü stantlarında izleyenlerle buluşacak.

Film gösterimi ve çocuk

Led ekranlar aracılığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının hazırladığı çeşitli filmler gösterilecek. Ayrıca çocuklar için hazırlanan Tarım Orman Masal Diyarı küçük izleyicilerle buluşacak. Yine çocuklar için Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının hazırladığı nitelikli çocuk edebiyatı ürünleri ziyaretçi miniklere hediye edilecek. TRT Çocuk karakteri olan Akıllı Tavşan Momo ve arkadaşlarının üç boyutlu maskotları ile Orman Genel Müdürlüğüne özel yazılmış bilinçlendirme ve farkındalık odaklı müzikal çocuk oyunu sergilenecek. Çocuklara özel olarak hazırlanan interaktif alan, tarım teknolojilerini eğlenceli ve öğretici bir şekilde tanıtmayı amaçlıyor. Her bir bölüm tarımda teknolojinin gücünü keşfetmesini sağlarken onların hem eğlenmesini hem de öğrenmesini hedefliyor.

Dikey sera ve akıllı sera tanıtımı

Çok katlı hidroponik sistem ve led büyüme ışıkları ile donatılmış dikey sera bölümü ile gelecekteki kentsel tarım çözümleri sergilenecek. Ayrıca otomatik sulama sistemleri, iklim kontrol sensörleri ve motorlu havalandırma sistemleri ile donatılmış akıllı sera bölümü ziyaretçilere tarım teknolojilerini canlı olarak gösterecek.

Su ayak izi hesaplama maketi

Günlük bireysel su kullanım alışkanlıklarına yönelik soruların sorulduğu ve cevaplar doğrultusunda butonlara basılarak ekrandaki damacanalarla görselleştirilmiş bir şekilde bireysel su ayak izinin sunulduğu maket yardımı ile ziyaretçiler su ayak izi hesaplaması yapabilecek. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından vatandaşlara fidan dağıtımında bulunulacak

Ata tohumu dağıtılacak

Tarımsal İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından Mirasımız Yerel Tohum Projesi kapsamında üretilen tohumların tanıtımı ve dağıtımı yapılacak. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) standında ebeveyn ve hibrit hatlarına ait tavuk maketleri, Ankara Keçisi maketi sergilenecek. Yine TAGEM standında TAGEM laboratuvarlarında üretimi yapılan dondurulmuş sperma üretim ve satış süreçlerinin tanıtımı gerçekleştirilecek.