Tarım ve Orman Bakanlığı, 116 milyon 301 bin 135 liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına bugün aktarılacağını açıkladı.

Bakanlık duyurdu: Çiftçilere bugün 116,3 milyon lira ödeme yapılacak
Bakanlığın sosyal medya hesabından, konuya ilişkin paylaşım yapıldı. Ödemelerin çiftçilerin hesabına bugün aktarılacağı belirtilen paylaşımda, "116 milyon 301 bin 135 lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.

Destek ödemesinin detayları

Buna göre, mazot ve gübre desteği için 40 milyon 94 bin 882, hububat, baklagil ve dane mısır desteği için 34 milyon 423 bin 594, kırsal kalkınma yatırımları desteği için 14 milyon 504 bin 384, yağlı tohumlu bitkiler desteği için 13 milyon 720 bin 635, sertifikalı tohum üretim desteği için 10 milyon 109 bin 967, AR-GE desteği için de 3 milyon 447 bin 673 lira ödenecek.

