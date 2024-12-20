  1. Ekonomim
  2. Tarım
  3. Bakanlık duyurdu: Ödemeler bugün hesaplara yatıyor
Takip Et

Bakanlık duyurdu: Ödemeler bugün hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, kırsal kalkınma yatırımları ve diğer destekler kapsamında toplam 331 milyon 292 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakanlık duyurdu: Ödemeler bugün hesaplara yatıyor
Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabı X'ten, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yapıldı. Paylaşımda "Kırsal kalkınma yatırımları desteği 313 milyon 392 bin 668 lira, sertifikalı fidan kullanım desteği 12 milyon 105 bin 314 lira, balon balığı avcılığı desteği 2 milyon 863 bin lira, sertifikalı tohum kullanım desteği 2 milyon 422 bin 378 lira ve sertifikalı tohum üretim desteği 508 bin 640 lira olmak üzere toplam 331 milyon 292 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." denildi.

Fed yetkilisi, faiz kararına neden karşı çıktığını açıkladı: Kanıt yokFed yetkilisi, faiz kararına neden karşı çıktığını açıkladı: Kanıt yokKüresel Ekonomi

 

Trump’tan AB’ye tehdit: Petrol ve doğal gaz alın, yoksa tarifeler geliyorTrump’tan AB’ye tehdit: Petrol ve doğal gaz alın, yoksa tarifeler geliyorKüresel Ekonomi

 

Tarım
Doğu Karadeniz’den 12 ülkeye 1,8 milyon dolarlık bal ihracatı! İşte ilk sıradaki ülke...
Doğu Karadeniz’den 12 ülkeye 1,8 milyon dolarlık bal ihracatı! İşte ilk sıradaki ülke...
3. Tarımda Pozitif Gelecek Sempozyumu İstanbul’da gerçekleştirildi
3. Tarımda Pozitif Gelecek Sempozyumu İstanbul’da gerçekleştirildi
Bursa Büyükşehir’in Damla Sulama Boru Üretim Tesisi açıldı
Bursa Büyükşehir’in Damla Sulama Boru Üretim Tesisi açıldı
TMO'dan çeltik ve pirinç ürünlerindeki spekülatif hareketlere ilişkin açıklama
TMO'dan çeltik ve pirinç ürünlerindeki spekülatif hareketlere ilişkin açıklama
TMO, çeltik alım fiyatlarını açıkladı
TMO, çeltik alım fiyatlarını açıkladı
Çiftçiler dikkat! ÇKS 2025 kayıtları için son gün yaklaşıyor
Çiftçiler dikkat! ÇKS 2025 kayıtları için son gün yaklaşıyor