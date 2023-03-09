Bakanlıktan şap alarmı

Hatice Aydoğan Özsökmen/Afyonkarahisar

Ocak ayından bu yana farklı illerde lokal olarak görülen SAT-2 tipi şap virüsünün diğer illere de sıçraması nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı, ithalat, ihracat ve kesim amaçlı sevkler dışında canlı hayvan giriş çıkışını yasakladı. Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından EKONOMİ’ye yapılan açıklamada, il ve ilçe müdürlüklerine alınması gereken tedbirler ile duyurunun gönderildiği, Bakanlığın konu ile ilgili ayrıca bir açıklama yapacağı bildirildi.

Bakanlık konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Ülkemizde görülen şap hastalığının bu türünden dolayı hayvan pazarları kapanmıştır. İkinci bir emre kadar hayvanların satışı ve hareketi yasaktır. 5996 sayılı kanunun ilgili maddesine göre hastalıkların yayılmasının önlenmesi amacıyla bakanlık tedbirlerine uymayanlara 46.139 TL idari para cezası uygulanacaktır” diyerek şap hastalığı nedeniyle tüm Türkiye’de ikinci bir emre kadar Veteriner Hekim, Veteriner Sağlık Teknikeri ve

Teknisyenlerinin izinleri kaldırıldı

Bakanlık tüm çiftçi ve üreticilere gönderdiği mesajda, “Tespit edilen virüs SAT-2 olup, aşı çalışmalarına özel sektör ve devlet eliyle başlanmış olup üretimi tamamlandığında sahaya verilecektir” denildi.

Canlı hayvan varlığı, et ve et ürünleri üretimiyle Türkiye’nin önde gelen kentlerinden biri olan Afyonkarahisar’ın ardından Kütahya’da da artan vakalar nedeniyle canlı hayvan pazarları kapatılmıştı.

Afyonkarahisar Kasaplar, Sucukçular ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı İbrahim Yörük, Afyon merkez ve Şuhut canlı hayvan pazarının geçtiğimiz günlerde artan vakalarda artış nedeniyle kapatıldığını belirterek, besi çiftliklerinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilgili birimlerin salgının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmaları başlattıklarını söyledi.