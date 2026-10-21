Bankacılığı bıraktı, memleketinde üretici oldu

İstanbul’da özel bir bankada çalışan Merve Tutal’ın hayatı, Fatsa ilçesinde yaşayan ve seracılıkla uğraşan annesini ziyaret etmek için Ordu’ya gelmesiyle değişti. İzin süresince annesine sera çalışmalarında yardımcı olan Tutal, köy yaşamını ve tarımsal üretimi sevince bankacılık kariyerini geride bırakarak memleketine yerleşti ve annesiyle birlikte seracılığa başladı.

Pandemi sonrasında annesinin başladığı seracılığı kendisi için yeni bir mesleğe dönüştüren Tutal, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumların destekleriyle ilk serasını kurdu. Ürünlerine gösterilen ilgi ve elde ettiği verimin ardından üretimini genişletme kararı alan genç üretici, iki sera daha kurarak toplam üç serada üretim yapmaya başladı.

Doğal üretime önem veriyor

Seracılık faaliyetlerini annesiyle birlikte sürdüren Merve Tutal, Büyükşehir Belediyesinden sera naylonu, teknik destek ve sebze fideleri konusunda destek alıyor. Ürünlerinin müşteriler tarafından beğenilmesinden memnuniyet duyan Tutal, seralarında doğal üretime özen gösterdiklerini belirterek üretim kapasitesini daha da artırmayı hedefliyor.

“Köydeki yaşamın İstanbul’daki hayattan daha iyi olduğunu gördüm” diyerek memleketine dönüş sürecini ve seracılığa başlama hikâyesini anlatan Merve Tutal, köy yaşamının kendisine daha sakin ve huzurlu geldiğini belirterek “İstanbul’da özel bir bankada çalışırken Ordu’ya izne geldim. Köydeki yaşamın daha iyi ve sakin olduğunu gördüm. Ben de annemin izinden gitmek istedim ve istifa ederek Ordu’ya yerleştim. Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumların destekleri ile bir sera ile işe başladık. Ürettiğimiz ürünler çok beğenilince iki sera daha kurduk. Çok iyi verim elde ettik. Şimdi seramızda doğal üretim yapmaya özen gösteriyor, İşimizi daha büyütmek için sürekli çalışıyorum” dedi.