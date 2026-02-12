Bilgin, “ Karadeniz tarımı alarm veriyor"

Araştırmacı-Yazar Süleyman Bilgin, Doğu Karadeniz tarımının yapısal sorunlarını ve çözüm önerilerini değerlendirdi. Bölgenin en büyük probleminin işçilik olduğunu belirten Bilgin, planlı üretim ve kurumsal iş birliği çağrısında bulundu.

Doğu Karadeniz tarımını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Doğu Karadeniz, coğrafi yapısı itibarıyla tarımın en zor yapıldığı bölgelerden biri. Dağlık ve engebeli arazi yapısı, özellikle fındık ve çay üretiminde insan gücüne dayalı bir sistemi zorunlu kılıyor. Ancak 70 dereceyi bulan eğimli arazilerde yapılan üretimde verimlilik ve kalite beklentisi çoğu zaman karşılanamıyor. Üretim, birçok riske açık ve çoğu zaman plansız ilerliyor.

Bölgenin en temel sorunu nedir?

Karadeniz tarımının en önemli sorunu işçiliktir. Yıllardır farklı ülkelerden ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden mevsimlik işçiler geliyor. Ancak verimlilik esasına göre bir çalışma sistemi kurulamadığı için hem işçi memnun değil hem de üretici. Bu durum maliyetleri artırırken kaliteyi de olumsuz etkiliyor.

Bölgenin avantajları yok mu?

Elbette var. Karadeniz; iklimi, toprak yapısı ve flora zenginliğiyle birçok ürün için doğal üretim alanı. Yüksek nem, bol yağış ve ılıman sıcaklık pek çok tarım ürünü için avantaj sağlıyor. Ancak bu potansiyel yeterince değerlendirilemiyor.

Fındık ve çay dışında alternatif ürünler mümkün mü?

Yıllardır alternatif ürünler konuşuluyor ancak somut adımlar sınırlı kaldı. Tütün ve kenevir yetiştiriciliği yeniden gündeme alınmalı. Trabzon, geçmişte tütün üretimi ve ticaretinde önemli merkezlerden biriydi. Kenevir ise Osmanlı döneminde bölgede yoğun şekilde yetiştirilen stratejik bir üründü. Ar-Ge çalışmalarıyla bu ürünler ekonomik değer kazandırılabilir.

Bölgesel kalkınma için ne yapılmalı?

Üretim, toplumların kalkınmasının temelidir. Ancak bu, iyi bir planlama ve güçlü bir altyapı gerektirir. Devlet kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ortak bir yapı oluşturmalı. Bölgenin toprak analizleri yapılmalı, hangi ürünün hangi alanda ekonomik olarak üretileceği net biçimde belirlenmeli. Yıllardır ihmal edilen sorunlara bilimsel çözümler getirilmeli.

Kentleşme tarımı nasıl etkiledi?

Köy anlayışı büyükşehirlerde mahalle kültürü içinde kayboldu. Eskiden herkesin bahçesinde kendine yetecek kadar üretimi vardı. Bu durum dengeli bir ekonomi sağlıyordu. Şimdi ise neredeyse her şey pazardan alınıyor. Üretim kültürünü yeniden canlandırmak gerekiyor.

Son olarak vermek istediğiniz mesaj nedir?

Karadeniz’in potansiyeli büyük ancak planlı üretim şart. Raylı sistemler ve lojistik yatırımları bölgeye yeni fırsatlar sunacak. Bu gelişmelere hazırlıklı olmalı, üretimi yeniden yapılandırmalıyız. Aksi halde mevcut sorunlar büyüyerek devam edecektir.