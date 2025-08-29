Bu sene fındık yok. Üretici pazara inmek için acele etmesin

TMO’nun açıkladığı rakamın üreticiyi pek memnun etmediğini söyleyen Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan,” Bu sene fındık ’ta rekolte iyi olsaydı yani 750 bin tonun üzerinde olsaydı 200 lira için iyi bir rakam diyebilirdik. Ama mevcut durumda iyi demek pek doğru olmaz” diye konuştu.

Türkiye’de fındık rekoltesinde şuanda ürün az olduğu için 400 bin tonlardan bahsedildiğini bunun da ihtiyacı karşılayamayacağını öne süren Karan,” Zaten serbest piyasa fındık şu anda 205 -210 liraya seviyesinde ve hazır olan fındıkları alıyorlar. Yani fiyat çıkmaya başladı. Bu rakamların ekim ayı ortalarına doğru 250-300 lira bandına doğru gideceğini görüyoruz. Genel kanı da bu zaten bekleyip göreceğiz” dedi.

Bu sene 500 rakımın üzerinde fındık olmadığını bu anlamda Giresun’un komşu il Ordu’ya oranla biraz daha şanslı olduğunu ifade eden Başkan Karan, “ Sahil kesiminde fındık yanmadı ama hasar olan yerlerde 250-300 rakıma kadar düştü. O denenle biz Ordu’ya nazaran rekolte açısından biraz daha şanslıyız diyebiliyoruz. “ dedi.

Sıcak havalarda rekolteyi vurdu

Rekolte sayımından sonra da sıcak giden havaların ürün rekolteleri üzerinde olumsuz etki yaptığını bu anlamda yurdun batı bölgesinde sıcaktan dolayı büyük etkilenmeler yaşandığını anlatan Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Fındık ürünün pazara inme hızı biraz düşecek gibi gözüküyor. Mesela biz normalde hasatta 1 ağustos tarihinde başlıyorduk ama bu sene bahçeye daha geç girildi. Yani Giresun ‘da hasat henüz başladı diyebiliriz. Oda muhtemelen fiyatı etkileyecek. Çünkü geciktikçe İhtiyaç artmış olacak. İlerleyen günlerde fındık daha değerli olacaktır. Artık Türkiye’de tarım değerli. Bizim tek sıkıntımız tarla ve bahçemizde çalıştıracak işçi bulamamak. Ayrıca maliyetler de çok yüksek. Alınacak önlemlerle bunların da önüne geçilirse daha iyi olacağına inanıyoruz.” diye konuştu

Ağustos ayında da sıcak ve güneşli giden havaların fındık üzerinde olumsuz etkilerinden söz eden Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Havalar hala sıcak ve güneşli gidiyor bu da rekoltenin düşmesine sebep oluyor. Bu havalar ürüne hasar verecektir. Üreticimize her yıl söylüyoruz emanete fındık verilmemesi lazım pazara hızlı fındık inmezse 250 300 lira bandına çıkar ama üretici emanete verirse ürünü hızlı biçimde pazara indirirse fiyatlar aşağı doğru iner. Üretici ürünü vermek için acele etmesin. Fındığını evine depolasın. Normalde 52-53 gelen fındığın iç oranı 40’lı oranlara düşüyor. Yani 100 kiloda 12 kilo kayboluyor.