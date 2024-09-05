Bursa ‘su şehri’ kimliğinden uzaklaştı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Uludağ’daki zengin su kaynakları ve sulanabilir verimli ovaları ile ‘su şehri’ olarak anılan Bursa bu kimliğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bursa’da geçen kış yağışların beklentilerin altında kalması su seviyesinin düşmesine neden olurken yaz aylarının son günlerinde hem içme hem de tarımsal sulama suyu konusunda endişeleri de beraberinde getirdi. Bursa’nın içme suyu kaynağı olan Doğancı Barajı ve onu besleyen nilüfer barajındaki doluluk oranlar geçen seneye oranla önemli düşüşler kaydetti. Geçen yıl yüzde 93 doluluğa sahip Nilüfer Barajı’nda bu yılki su seviyesi yüzde 57’de kalırken doğancı Barajı’nda da yüzde 53 olan oran yüzde 50’ye düştü. Ağustos ayının 3. Haftası itibarıyla Nilüfer Barajı’nda son 10 yılın en düşük su seviyesi görülürken, Doğancı Barajı’nda da son 10 yılın en düşük 3. su seviyesi kayıtlara geçti.

Sulama göletleri kurumaya başladı

İçme suyu konusunda barajlarda yaşanan su seviyesine ilişkin düşüş tarımsal sulama göletlerinde de kendisini gösterdi. Bir süre önce Kestel ilçesine bağlı Gözede köyü sakinleri tarımsal amaçlı suya erişemedikleri gerekçesi ile bir eylem yaparken Bursa Büyükşehir Belediyesi konuya ilişkin, “Söz konusu bölgede içme suyu ve tarımsal sulama hattı olmak üzere iki hattımız bulunmaktadır. Bu hatlardan sulama rolünü üstlenen hattımızı besleyen Gözede Sulama Göleti’nde, küresel ısınmaya bağlı aşırı kuraklık sebebiyle, su seviyesinde düşüş yaşanmış ve gölet kuruma noktasına gelmiştir. Yaşanan bu duruma istinaden, BUSKİ ekiplerimiz tarafından Gözede Sulama Göleti’ne tankerlerle su takviyesi yapılmaya başlanmıştır ve takviye devam etmektedir. Ayrıca söz konusu bölgede bulunan ve 11 mahalleyi besleyen içme suyu hattımız aktif olarak kullanılmaktadır” açıklamasını yaptı.

Yaz aylarında Bursa’nın Gürsu ve Kestel bölgesindeki köylerin tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan Gölbaşı Barajı ve bölgedeki birçok akarsu da kuruma noktasına geldi. Bilinçsiz tarımsal sulamanın oldukça yaygın olduğu bölgede çiftçilerin hortum ve mazot masraflarını azaltmak için salma sulamayı tercih etmesi sebebiyle önemli bir kaynak israfının yaşandığı belirtilirken, ilgili kurumlar çiftçiye damlama sulama kurulması yönünde çağrı yapmaya başladı.

İznik Gölü minimum işletme kotunun altında

Bursa’da ayrıca Türkiye’nin en büyük gölleri arasında yer alan ve çevresinde önemli bir alanda tarımsal sulamayı besleyen İznik Gölü’nde de çekilme devam ediyor. Uzmanlara göre İznik Gölü'nde yaşanan çekilmenin yağış yetersizliğine bağlı olarak önümüzdeki aylarda daha da artması öngörülürken, yetkililerin çekilmeye sebep olan tüm nedenler konusunda çalışmalar yapması gerektiği vurgulanıyor. Son dönemde etrafındaki özel endüstri bölgeleri ile sıkça gündeme gelen İznik Gölü’ndeki durumu TBMM’ye taşıyan İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, “İznik Gölü'nde su seviyesi minimum işletme kotunun altına düştü. Gölden su çekiminin durdurulması gerekiyor ancak aksine çevredeki fabrikalar gölden su çekmeye devam ediyor. Bu durum gölü daha da tehlikeye sokuyor” dedi. Ayrıca Orhangazi Ziraat Odası ve bazı mahalle muhtarları, İznik Gölü’ndeki çekilmeye dikkat çekmek ve tesislerin gölden su çekmesinin durdurulması için başlatılan kampanya ile seslerini duyurmaya çalışıyor.