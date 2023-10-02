Bursa Tarım Fuarı 20. kez kapılarını açacak

EKONOMİ/BURSA

Türkiye’nin en büyük 5 tarım fuarından biri olan BURTARIM 2023 kapsamında Bursa 20. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ile Bursa 15. Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı, 3-7 Ekim 2023 tarihleri arasında Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açacak. 200 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlaması beklenen BURTARIM, 20. yıl büyük buluşması ile çok sayıda ülkeden lider firmalar ve profesyonel ziyaretçileri bir araya getirecek. 200’ün üzerinde firma sayısıyla başta tarımsal mekanizasyon olmak üzere, geniş ürün yelpazesi ile dikkati üzerine çeken fuarda, ağırlıklı olarak yerli üretim ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Fuarda tarımsal üretimi geliştirmeye yönelik son teknolojik ürünler deneyimlenebilirken çeşitli etkinliklerle etkileşimli fuar deneyimi sağlanacak.

“50 ülkeden profesyonel ziyaretçi gelecek”

Fuarda; Tarımsal Mekanizasyon Teknolojileri, Sera Teknolojileri, Su ve Sulama Teknolojileri, Gübreler, Zirai İlaçlar, Tohum, Fide, Fidan ve Bahçecilik, Çiçekçilik ve İlgili Teknolojiler, Ekolojik Tarım, Çiftçilik ve Tarıma Yönelik Diğer Ekipman ve Hizmetler, Hayvansal Üretim Makineleri, Hayvan Sağlığı ve Veterinerlik Hizmetleri, Süt Endüstrisi, İlaçlar ve Ekipmanlar, Mekanizasyon ve Agro Bilişim gibi ürün grupları sergilenecek. Fuara, geleneksel pazarlarımız Orta Doğu, Balkanlar ve Rusya’nın yanı sıra 20. yıla özel Hindistan, Çin, Vietnam, Bangladeş gibi Asya ülkeleri beraberinde toplamda 50’nin üzerinde ülkeden profesyonel ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Ayrıca fuar alanında düzenlenecek Hayvancılık, Zeytincilik, Meyve Fidancılığı ve Ceviz yetiştiriciliği panelleriyle de katılımcılar bilgilendirilecek. Girişlerin ücretsiz olduğu fuar 3-6 Ekim tarihlerinde 09.30 – 18.00, 7 Ekim’de ise 09.30 – 17.00 saatleri arasında kadar ziyaret edilebilecek.