Bursalı zeytin ve zeytinyağı üreticisi Avrupa’ya açılıyor

ALİ ŞAHİN

BURSA-Bursa Ticaret Borsası şehrin en önemli tarımsal ürünlerinden olan zeytin ve zeytinyağı konusunda ilgili firmalarına yönelik Ur-Ge projesi başvurularının başladığını duyurdu.

Online olarak başlayan ve sadece sermaye şirketlerimin yer alacağı proje, Bursa için önemli sektörlerden biri olan zeytin ve zeytinyağı ile ilgili Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında, firmaların sektörel olarak yurtdışına açılmaları amacıyla planlandı.

Konuyla ilgili Bursa Ticaret Borsası’ndan yapılan açıklamada, “Proje kapsamında gelişmekte olan firmaların ihracatlarının sürdürülebilir olarak artırılmasını sağlamak amacı ile firmalarımızın katılım sağlayacakları eğitim ve danışmanlık faaliyetleri, yurtdışı pazarlama faaliyetleri ve alım heyetleri kapsamında ihtiyaca yönelik faaliyetler düzenlenecektir.

36 ay sürecek proje maliyetlerinin yüzde 75’i Ticaret Bakanlığı tarafından yüzde 25’i de katılımcı tarafından karşılanacaktır” denildi. 15 şubata kadar sürecek başvuru sürecinde yeterli sayıya ulaşıldığı takdirde proje başvurusu Borsa tarafından yapılacak.