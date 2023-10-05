BURTARIM, 200 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapacak

Türkiye'nin önde gelen tarım fuarlarından BURTARIM, 2023 Bursa 20. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ile Bursa 15. Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı olarak Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. 7 Ekim cumartesi gününe kadar açık kalacak fuarın, toplam 200 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapması hedefl eniyor. Açılışta konuşan Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Kılıç, Bursa'nın hem sanayi hem de tarım alanında önemli bir şehir olduğunu vurgulayarak fuarın uluslararası boyutta da katılım aldığını belirtti.

İHRACATA ÖNEMLİ KATKI SUNUYOR

Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Türk tarım sektörünün en önemli etkinliklerinden birini daha düzenlediklerini belirterek, "Bu yıl BURTARIM'ın yirmincisini ve Bursa Hayvancılık ve Süt Endüstrisi Fuarımızın on beşincisini düzenliyoruz. Bu fuarlar, tarım sektörünün gelişimine, satışlarına ve ihracatına büyük katkı sağlıyor. Özellikle katılımcılarımızın yurt dışından gelen iş insanları ile ikili iş görüşmeleri yapma fırsatı var. Bu yıl çok ciddi bir oranda yabancı ziyaretçi artışı öngörüyoruz. Ayrıca, yurt içinden çiftçilerimizi 40'tan fazla şehirden otobüs organizasyonlarıyla fuara taşıyoruz" dedi. İlhan Ersözlü, tarım sektörünün en büyük buluşmalarından biri olarak kabul edilen BURTARIM'ın 2024 teması için çalışmalara başladıklarını ifade etti. Fuarda 200'ün üzerinde katılımcı yer alıyor ve 52 bin metrekarelik alanda sergilenecek ürünlerle tarım sektöründeki yenilikler ve teknolojik gelişmeler ziyaretçilere sunulacak. Bu yıl fuarın teması ceviz üretimi ve teknolojileri olarak belirlendi. Ayrıca, ekolojik tarım uygulamaları ve akıllı tarım uygulamalarının örnekleri de fuar kapsamında paylaşılacak. Ziyaretçilere ücretsiz olarak hizmet verecek olan fuarı, 200 binin üzerinde ziyaretçinin takip etmesi bekleniyor. BURTARIM, 20 yıldır düzenleniyor ve bu süre zarfında Türkiye'den ve 100'den fazla ülkeden 3,5 milyon ziyaretçiyi ağırladı. 2003’ten bugüne katılımcı firma sayısı da 4,500 civarında olarak gerçekleşti.