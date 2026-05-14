Büyükakın: 7 yılda tarıma 1,5 milyar TL destek verdik

SABİHA TOPRAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılık alanında yürüttüğü desteklerle üreticilerin maliyetlerini hafifletirken üretim kapasitesinin artırılmasına da katkı sağlıyor. Bu kapsamda hayata geçirilen İlkbahar Dönemi Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesi ile kent genelinde 9 ilçe ve 186 mahallede toplam 1.600 çiftçiye destek verilecek. Proje kapsamında üreticilere 3 bin 350 paket mısır ve 4 bin 100 paket yonca tohumu ulaştırılacak, böylece toplam 85 ton yem bitkisi tohumu toprakla buluşmuş olacak.

Yaklaşık 27 milyon TL bütçeyle yürütülen çalışma sayesinde 32 bin dekar tarım arazisinin yeniden üretime kazandırılması hedefleniyor. Desteklerin özellikle hayvancılık sektörüne de önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Çiftçiye yüzde 75 hibeli mısır ve yonca tohumu dağıtılacak.

"Tarlada izi olmayanın hasatta yüzü olmazmış"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Tarlada izi olmayanın hasatta yüzü olmazmış. Çalışmak lazım ama gayret etmeden olmaz. Bakın buraya doğalgaz getirdik. İnşallah diğer mahallelerimizde de çok yakın zamanda gelecek. 7 yılda tarıma 1,5 milyar liralık destek verdik. Bugün de 1.600 çiftçiye yüzde 75 hibeli mısır ve yonca tohumu dağıtılacak. Bununla, 32.000 dekarlık alanda ekim yapılacak. Bu ne demek? 55 tane Sekapark, Darıca’nın 1,5 katı kadar bir alan demek. Yani yapılan iş öyle ufak tefek bir iş değil. Gerçekten sağlam bir iş” ifadelerini kullandı.

Büyükakın, “En büyük risklerden bir tanesi gıda güvenliği riski. Dolayısıyla, bizim aslında tarımsal kapasitemizi kaybetmememiz, aksine artıracak stratejiler izlememiz lazım. Sulama göletlerinin kapasitelerini de artırıyoruz. Buradaki sulama imkânlarını artırmak için büyük bir proje hayata geçireceğiz. Köylerdeki doğalgaz projelerimiz de hızla devam ediyor. Niçin yapıyoruz? Burada yaşam devam etsin diye yapıyoruz. Toprak ekilmeye devam ettiğinde iki şeyi korumuş oluyorsunuz. Birincisi toprağın kalitesi korunmaya devam ediyor. Diğer taraftan kırsal mahallelerimizin hafızası korunuyor. Sadece hizmet ediyoruz. Sürekli bunu söylüyoruz çünkü gerçek varlık sebebimiz bu millete hizmet etmek” şeklinde konuştu.

Gıda güvenliği milli bağımsızlık meselesi

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla toprak bizim en sadık dostumuzdur diyen Büyükakın, “Gıda güvenliğinin milli bağımsızlık meselesine dönüştüğü bu yeniçağda, toprağa düşen her tohum geleceğimize bırakılmış bir mirastır. Bir ülkenin gerçek gücü, tankı tüfeği kadar, kendi toprağında yetiştirdiği ürünün bolluğu ve çiftçisinin dirayetiyle ölçülür” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, Kocaeli’yi tarımsal bereketin de güçlü merkezlerinden biri haline getirmek için çalıştıklarını ifade eden Büyükakın, “Bugün şehrimizin yalnızca yüzde 1,9’u sanayi alanı iken, yüzde 43’ü tarım arazilerinden oluşuyor. Bu topraklar bize gösteriyor ki, Kocaeli’nin mayasında alın teri, üretim ve bereket vardır. 2019’dan bu yana hayata geçirdiğimiz destek ve projelerle üreticimizin yükünü hafifletmeye, toprağın bereketini korumaya gayret ettik. Mazottan gübreye, fide ve yem bitkisi desteklerinden modern sulama yatırımlarına, makine ekipman hibelerinden hayvancılık projelerine, her anlamda çiftçimizin yanında olduk” diye konuştu.

Tarımın, stratejik bir dayanıklılık alanı olduğuna değinen Büyükakın, “Toprağa düşen her tohum, geleceğe bırakılmış sessiz bir emanettir. Çiftçimizin alnından toprağa düşen her damla ter ise bu milletin sofralarına ulaşan bereketin en kıymetli kaynağıdır. Büyükşehir olarak desteklerimizi gıda güvenliğinin ve milli istikbalin teminatı olarak görüyoruz. Büyükşehir’in çabası ile çiftçinin çapasını buluşturduğumuzda ortaya çıkan bereket, hepimizin ortak kazanımıdır. Bu duygu ve düşüncelerle; toprağı vatan bilip emeğini berekete dönüştüren tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü kutluyorum” şeklinde konuştu.