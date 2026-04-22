Çay üreticisi artan girdi maliyeti kadar fiyat bekliyor

Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan, Doğu Karadeniz Bölgesinde yüz binlerce çiftçinin geçim kaynağı çayda hasat günlerinin yaklaştığını hatırlatarak sürdürülebilir tarım için gübre ve diğer girdilere yapılan artış oranında çaya fiyat verilmesini beklediklerini söyledi. Arslan, “ Üreticiyi koruyan ve doğduğu yerde doyuracak bir fiyat beklentisi içindeyiz” diye konuştu.

Arslan, gübre fiyatları başta olmak üzere tarım da sürekli artan girdi maliyetlerinin üreticiyi zor durumda bıraktığını söyledi. Arslan, “Tarım girdi maliyetleri oldukça yüksek. Bu maliyetlerin üretici fiyatına yansımadığı ortada. Gübre fiyatlarında yaşanan artış da herkesçe malum. O nedenle çay üreticisine de girdi maliyetlerinin artığı oranda fiyat verilmesi beklentisi içindeyiz. Eğer verilecek fiyat tarım girdi maliyetlerinin altında kalırsa, Doğu Karadeniz bölgesinde çiftçi topraktan her geçen gün uzaklaşıyor. Bu uzaklaşma kaçınılmaz biçimde devam edecektir” diye konuştu.

Karadeniz Bölgesinin coğrafik yapısının da maliyeti doğrudan etkilediğini söyleyen Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan, “ Tüm bunlar hesaplanıp hükümet tarafından üreticiyi bölgesinde koruyan ve doğduğu yerde doymasını sağlayacak bir fiyat vermesini istiyoruz. Verilecek rakam girdi maliyetleri altında olmamalı. Mazota ve her şeye zam geliyor. Mayıs ayında yaş çaya iyi bir fiyat verilse dahi iki ay sonra o paranın pahalılık karşısında nereye düşeceği meçhul. Çay üreticisi bir yıl verilen o fiyat üzerinden yürüyor. Bu yüzden çiftçilerin buradaki tarımın idame edilebilmesi ve sürdürülebilir olabilmesi için tarım girdi maliyetleri ve altı aylık enflasyon ortalamasında fiyat verilmesi gerektiğine inanıyoruz. ”

Artan maliyetler dikkate alınmalı

Arslan, “Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun’da kayıtlı 205 bin üreticimiz var. 1,5 milyon aileyi de dolaylı yönden etkileyen bir sektör. Bu sektör ihmal edilmemeli. Üreticiye tatmin edecek rakamlar açıklanarak çiftçilerin topraktan uzaklaşmalarının önüne geçilmeli” dedi.

Yaklaşan hasat öncesi üreticilere de çağrıda bulunan Arslan, üreticilerden gübrelemeyi ve arazi bakımlarını doğru ve zamanında yapmalarını istedi. Ekonomik ömrünü tamamlayan çay bahçelerinin varlığına da değinen Arslan, “Son yıllarda yaşadığımız küresel ısınma neticesinde Doğu Karadeniz bölgesinde sıcaklık oranlarının yükselmesi çayda olumsuz etki yaptı. En fazla toprak yapısının bozulması ve çay tarlalarının ekonomik ömrünü tamamlamaya yaklaşması, en büyük verim düşüklüğü nedenlerinden” dedi.

Makinalı tarım çayda verimi düşürüyor

Arslan, çay tarlalarında çalılaşma oranının yüksek olduğunu ve makinalı tarımın yanlış uygulanmasının verimi düşürdüğünü belirterek, “ Hasat tam olarak yaş çay toplama esaslarına göre yapılmadığından körpe yapraklara zarar veriyor bu da ikinci ve üçüncü sürgündeki olgunlaşma sürecini geciktiriyor. Makinaları dipten daldırdıkları zaman alt tomurcuklar kesiliyor, diğer sürgünlerde verim kaybına neden oluyor. Yani makinalı tarımın yanlış kullanımı çayda gerilemeye yol açıyor” dedi.

Bölgede arazi yapısının da yenilemeyi zorlaştırdığını anlatan Arslan, “Doğu Karadeniz bölgesi eğimsel olarak çok dik arazilerden oluşuyor. Dik yamaç arazilerinin yenilenmesi çok zor, toprak kaymalarına yol açıyor. Ama yüzde 15-20’lik düz arazilerde yenileme çalışmaları programlanıyor, tartışılıyor. Muhakkak yenilenmesi de gerekiyor ama yüzde 100’ünü yenileme şansımız olduğunu düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.