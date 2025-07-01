Çaycuma domates üretimi yapacak

Ticaret ve Sanayi Odasının girişimleri, Tarım Bakanlığı’nın destekleri ile hayat bulan Çaycuma Sera Organize Tarım Bölgesi’nde üretime başlandı. Bölgede topraksız tarım uygulaması ile üretilecek salkım domatesler Karadeniz’e kıyı ülkelere ve iç pazara sunulacak. Çalışmaları devam eden 700 dönümü kapsayan 2. Etabında tamamlanması ile bölgenin domates üretiminde merkez olması hedefleniyor.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde hayata geçirilen Sera Organize Tarım Bölgesi’nde, her biri yaklaşık 25 dekar büyüklüğünde 15 adet Sera işletmesi kurulduğunu anlatan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zekai Kamitoğlu, kurulan işletmelerin iki bin bin kişiye istihdam kapısı olacağını söyledi. Kamitoğlu, ayrıca bölgenin yalnızca bir üretim merkezi değil aynı zamanda tarım ve teknoloji odaklı kalkınmanın da örnek modeli olmasının hedeflendiğini belirtti.

Salkım domates üretimi yapılacak

Sera Organize Tarım Bölgesinin faaliyete geçmesi ile bölgenin sektörel çeşitliliğe, istihdama, üretime ve ihracata önemli katkılar sağlanmış olacağını söyleyen TSO Başkanı Kamitoğlu, bölgedeki seralarda üretilecek ürünlerin öncelikli olarak Karadeniz’e kıyı ülkelere ihraç etmenin amaçlandığını söyledi. Çaycuma Sera Organize Tarım Bölgesinin 530 dönüm arazi üzerine kurulu olduğunu söyleyen Kamitoğlu, “ Çaycuma Sera OSB Filyos nehrinin kenarında merkeze yaklaşık 2 km uzaklıkta bir alanda. 15 parselinde yer tahsisi yapıldı. Burada bir parselde fide yapılacak. Bir parselde Caycuma Belediyesi park ve bahçeler için çiçek üretimi yapacak. Kalan 13 parsel de salkım domates üretecek. Bir tane de kooperatif kurduk. Şu anda salkım domates olarak başlayacağız. Ama daha sonradan farklı ürünlere çevirebilir” dedi.

Yılda 12 milyon dolar ihracat hedefi

Bölgenin ılıman ikliminin salkım domates için çok uygun olduğunu ifade eden Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zekai Kamitoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Burada topraksız tarım olacak. Tamamen teknolojik tarım uygulaması yapılacak. Isıtma olarak doğalgaz kullanılacak. Yaklaşık 4 milyon kalorilik kazanlar kurduk. Bir seradan yılda ortalama en düşük 800 ton ürün bekliyoruz. Ama bunun üzerine çıkma ihtimali de yüksek çünkü salkım domates için bizim iklim yapımız çok uygun. Pazar sorunumuz yok. Savaş bitince Ukrayna-Rusya ve Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler hedef pazarımız. Ayrıca Türkiye’nin üç büyük limanından bir tanesine sahibiz. Yani lojistik olacakta tam merkezinde olduğumuz için Karadeniz ülkelerine ihracat yapabiliriz. Yılda 12 milyon dolar gibi bir ihracat hedefi koyduk. Bunun yanında iç pazar hedefimiz de var. En önemlisi Afyon’dan buyana böyle bir teknolojik sera yok. Biz burayı Batı Karadeniz’de örnek olacak bir proje olarak görüyoruz bölgede ilk. Günümüzde gıda denilince artık teknolojik tarım deniyor onu da biz burada yaptık. Çaycuma ya büyük katkı sağlayacak Tarım Bakanlığı da bu projede bize ciddi destek verdi. Batı Karadeniz’de teknolojik tarımın nasıl yapıldığını herkese göstereceğiz.