ÇAYKUR 48 bin 500 ton yaş çay aldı

ÇAYKUR, birinci sürgün yaş çay alım kampanyasının 10 Mayıs'ta başladığı belirtti.

Kampanyanın sağlıklı ve huzurlu şekilde devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Hava şartları nedeniyle birçok bölgemizde yaş çay hasadı başlamamıştır. Hava şartlarından dolayı bir miktar gecikme olsa da bugüne kadar 48 bin 500 ton yaş çay alımı gerçekleşmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yaş çay alımına, bugüne kadar olduğu gibi kontenjansız devam edildiği de aktarıldı.ı ile birlikte haftalık frekans sayısını 14’e çıkarmış oldu.