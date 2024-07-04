“ÇAYKUR piyasadan çekilmeli, politika üretmeli”

HAKAN ÖZBEK / RİZE

Lazika Çay Kurucusu Önder Saraloğlu, ÇAYKUR’un bir üst kurum haline getirilerek politika üretmesi gerektiğini söyledi.

ÇAYKUR’un rekabetten ziyade, çay tarımının geliştirilmesi ve korunması için mücadele etmesi gerektiğine vurgu yapan Saraloğlu, “Çay bizim saygı duymamız, geliştirmemiz ve zenginleştirmemiz gereken bir ürün. ÇAYKUR artık çay tarlalarını yenilemeli, çayın nasıl toplanacağını anlatmalı ve kötü hasat ile mücadele etmeli ve çay çeşitliliği konusunda araştırmalar yapmalı” şeklinde konuştu.

“Çaya saygı duyulmalı”

Lazika Çay’ın bir ihtiyaçtan doğduğunu söyleyen Saraloğlu, “Devletten sadece çaya saygı duyulmasını bekliyoruz. Biz çayın bu şekilde toplanmasına, taşınmasına, üretilmesine ve sunulmasına karşıyız. Biz kaçak çayla mücadele etmek için yaprak siyah çay ürettik. Ve bunları kimse bize öğretmiyor, biz kendimiz öğrendik. Sektörün paydaşları bu konuda yeni bir şey söylemiyor. Eğer yaprak siyah çay üretip, içine portakal, bergamot, nane gibi şeyler katarsanız, dünya pazarının beklentilerini karşılamaya yönelirseniz, ürününüzü satarsınız. Biz Gloria Jeans’a English Breakfast yaptık ve bu muhtemelen tüm dünyadaki şubelerinde müşteri ile buluşacak” dedi.

Türkiye’de çayın tarladan birinci kalite çıkması, elle toplanması, doğru şekilde taşınması ve fabrikalarda fırınlama aşamasında ürünün yakılmaması ve tasniften iki kez geçirilmemesi gerektiğini söyleyen Saraloğlu, “Kısacası çaya saygı gösterilirse çay satılır. Biz Lazika olarak satıyoruz. Almanya’ya, İngiltere’ye, Dubai’ye ve ABD’ye gittik onların tükettiği çaylardan ürettik ve şu anda oralarda çay satabiliyoruz. Bunun yanında arkamızda güçlü bir bilgi birikimi, devlet desteği, proje bankacılığı olsaydı biz çok daha ilerlerdik” dedi.

Türkiye’deki çay tarlalarıın yenilenmesi konusunun önemine vurgu yapan Saraloğlu, Tarladan başlayacak bir eğitim çalışmasına ihtiyacımız var. Tarlalarımızı yenilemeliyiz. Bunun tüm tarlaları yenileme maliyeti 12 milyar dolara mal oluyor. 30 yılda 12 milyar dolar sudan ucuz. Ardından nasıl çay toplanılacağı öğrenilecek. Makasla dipten toplama, motorla toplama olmayacak. Ve üreticiye bizim sistemimizin daha ekonomik olduğunu, kazançlı olduğunu öğretmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

Gelecek yılın hedefi belirlendi

Saraloğlu, Lazika Çay olarak yeşil çay üretimine 2013 yılında 37 kilogram üreterek başladıklarını, bu yıl ise 10 ton yaprak yeşil çay, 10 ton yaprak siyah çay üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

Lazika Çay’ın Avrupa pazarının yanı sıra Dubai, Bangladeş ve Filipinler pazarında da satışa sunulacağını belirten Saraloğlu, gelecek yıl için de bağlantılar yaptıklarını ve önümüzdeki yılın hedefinin 20-30 ton olarak belirlediklerini ifade etti.

Cafe Lazika ağı genişliyor

Lazika Çay, İstanbul’da 42 Maslak’ta bulunan Cafe Lazika’nın ikinci şubesini Rize’de Meydan AVM’de açmaya hazırlanıyor. Ayrıca Söğütlüçeşme’de de bir şube açılması planlanıyor.

Bu projeyi tüm dünyaya yaymayı istediklerini söyleyen Saraloğlu, “Kafemiz için özel mutfak kuruyoruz. Çok önemli bir proje olacak. 70-80 çeşit çayımız var ve pasta yapacağız. Rize'de rakipsiz olmayı hedefliyoruz. Kaliteli malzemeyle pasta üretimi yapacağız” dedi.