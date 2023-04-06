ÇAYKUR'dan üreticilere 379 milyon lira destekleme ödemesi

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, yaş çay destekleme bedelleri ile ilgili çalışmaların tamamlandığı belirtildi.

Geçen yıla ait yaş çay destekleme bedeli olarak 379 milyon 113 bin 32 liranın üreticilerin banka hesaplarına bugün aktarıldığı vurgulanan açıklamada, "Üreticilerimiz 7 Nisan Cuma günü hesaplarındaki paraları çekebileceklerdir." ifadelerine yer verildi.