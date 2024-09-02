CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut: “Pamuğun taban fiyatı en az 30 lira olmalı”

ANKARA(EKONOMİ)

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Adana’da yaklaşan pamuk hasadı öncesi pamuğun taban fiyatının en az 30 lira olarak açıklanması gerektiğini belirtti. Bulut, “30 liranın altında taban fiyat açıklanırsa, yüksek girdi maliyetleri altında beli bükülen, emeğinin karşılığını alamayan çiftçi, üretimden kopar, tarlalar boş kalır” uyarısı yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, dünyanın önemli pamuk üreticileri arasında yer alan Türkiye’nin üretimde 7. sırada, tüketimde ise 4. sırada olduğunu belirterek, Türkiye’nin, 2019-2020 sezonunda 1 milyon 17 bin ton, 2020-2021 sezonunda 1 milyon 160 bin ton, 2021-2022 sezonunda 1 milyon 203 bin ton, 2022-2023 sezonunda 912 bin ton pamuk ithalatı yaptığını hatırlattı.

Adana’da bir dönem 3.5 milyon dönüm olan pamuğun ekim alanının 150 bin dönüme kadar gerilediğini kaydeden Bulut, “Dünyanın en bereketli topraklarının bulunduğu Çukurova’da 2022 yılında 302 bin dekarlık bir alandan 144 bin ton pamuk elde edilirken bu yıl rakamlar yarı yarıya düştü. Yüksek girdi maliyetleri altında ekip biçmeye çalışan çiftçi, önünü göremediği için tarımdan kopuyor. Adana’da bu yıl yaklaşık 147 bin dekarlık alana pamuk ekildi. Beklenen rekolte ise havanın aşırı sıcak olması nedeniyle 70 bin ton” dedi.

Taban fiyat en az 30 lira olmalı

Lifiyle tekstil, çekirdeğiyle yağ ve yem, linteriyle kağıt sanayiine, küspesiyle de hayvancılık sektörüne ham madde sağlayan pamuğun taban alım fiyatının en az 30 lira açıklanması gerektiğini belirten Bulut, şöyle devam etti:

“Pamuk hasadına sayılı günler kaldı. Çiftçinin üretim maliyeti yaklaşık 27 lira. Pamuk alım fiyatı en az 30 lira açıklanmalı; destekleme primi 5 liraya yükseltilmeli ki çiftçi para kazansın. 35 liranın altı çiftçiye zulümdür. 35 liranın altı çiftçiyi üretimden koparmaktır.” Çukurova’da çiftçimiz bir yandan girdi maliyetlerinin getirdiği ağır yükle boğuşuyor diğer yandan tarımsal faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli desteği alamıyor. Artan maliyetlere ve düşük fiyatlara tepki gösteren, yurdun dört bir yanında eylem yapan çiftçinin sesini iktidar duymazdan geliyor. 30 liranın altında taban fiyat açıklanırsa, yüksek girdi maliyetleri altında beli bükülen, emeğinin karşılığını alamayan çiftçi, üretimden kopar, tarlalar boş kalır.”