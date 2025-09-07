CHP’li Gürer'den acil 'eylem planı' çağrısı: Sorunlar çiftçiyi kuşattı üretim durma noktasında

Tarlada ve bahçede alın teri döken üreticiler, artan girdi maliyetleri ile iklim değişikliğinin tetiklediği zararlılarla mücadele ediyor. Ürettikleri ürünlerden yeterli kazanç elde edemeyen çiftçilerin yükü giderek ağırlaşıyor.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Çiftçinin sorunları tek değil, saymakla bitmez. Ürün satışından yeterince gelir elde edemiyor ve girdi maliyetleri yüksek. Bu koşullarda üretimi sürdürmek neredeyse imkânsız hale geliyor” dedi. Gürer, tarım sektöründeki sorunların giderek derinleştiğine dikkat çekti.

"Mücadele edilmesine rağmen ciddi ürün kayıpları yaşanıyor"

Gürer, sebzelerde fasulye, salatalık ve farklı ürünlerde etkili olan canavar otunun üreticinin belini büktüğünü ifade ederek, "Mücadele edilmesine rağmen ciddi ürün kayıpları yaşanıyor. Bugüne kadar yapılan çalışmalardan da ne yazık ki üreticilerimiz beklediği sonucu alamadı" dedi. İklim krizinin de üretimi olumsuz etkilediğine işaret eden Gürer, farklı zararlı türlerinin ortaya çıkmasıyla kayıpların daha da arttığını söyledi. "Küresel iklim değişikliğiyle zararlar artıyor. Farklı hayvan türleri oluşuyor, ürünlere zarar veriyor ve bu kayıplar ek sorunlar yaratıyor" ifadelerini kullandı.

"Girdi maliyetleri çok yüksek"

Çiftçinin çok yönlü sorunlarla boğuştuğunu vurgulayan Gürer, "Çiftçinin derdi bir değil, çiftçinin derdi bin. Sattığı üründen para kazanamıyor, girdi maliyetleri yüksek. Bu şartlarda üretim sürdürülemez hale geliyor. Bitki hastalıkları yanında zararlıların artışı ciddi verim kayıplarına da neden oluyor. Bazı zararlılarla mücadele de beklenen fayda da sağlanamıyor. Akdeniz sineği ile nerede ise 15 yıldır bir sonuca erilemedi. Halk dilinde canavar otu ise 50 yıla yakındır yok edilemedi, hala çiftçinin üretici başının belası. Bu bağlamda bitkisel zararlılar ile farklı türde hayvan zararlılarla daha kapsamlı mücadele sağlanmalıdır. Bu yolla ürün kayıpları önüne geçilebilir" diye konuştu.