CHP’li Gürer’den bankalara çağrı: Çiftçilerin kredi talepleri karşılanmalı

CHP'li Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, mazot fiyatlarında 1 liralık bir artışın olduğunu belirterek, bu durumu eleştirdi.

"Bugün, mazota 1 liralık zam geldi. Bu zamla yılbaşından bu yana mazota gelen zam, litrede 3,5 lirayı bulmuş durumda" diyen Gürer, bu durumun tarımdan taşımacılığa, sanayiden gıdaya kadar her şeyi doğrudan etkilediğini söyledi.

"Birkaç gün sonra bir zam daha gelecek"

Çiftçinin, yılbaşından bu yana tarlasına traktörünü soktuğunda litrede 3,5 lira daha fazla giderinin olduğunu ifade eden Gürer, nakliyecilerin de durumunun benzer olduğunu kaydetti. Gürer, "Birkaç gün sonra bir zammın daha geleceğinden söz ediliyor. Bugün gelen 1 liralık zam, üreticiyi de nakliyeciyi de toplumun diğer kesimlerini de sıkıntıya sokuyor." dedi.

Antalya'da hal fiyatlarında bir ay içerisinde domateste yüzde 100, salatalıkta yüzde 257, biberde yüzde 33 fiyat artışının gerçekleştiğini dile getiren Gürer, bu fiyat artışlarının rafa yansımasıyla vatandaşın bu ürünleri almakta zorlanacağını dile getirdi. Gürer, "Protein alamıyor dediğimiz emeklimiz, asgari ücretlimiz son bir aydaki fiyat artışlarıyla bazı sebzeleri, meyveleri de tüketim olanağı kalmadı." ifadesini kullandı.

Çiftçinin girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle ilacı, tohumu almakta zorlandığını ifade eden Gürer, çiftçinin bir diğer sorununun da "kredi" olduğunu söyledi.

CHP'li Gürer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bağkur prim borcu olan çiftçilere, bankalar kredi vermiyor. Bankaya gittiklerinde 'Önce git borcunu öde, sonra gel sana kredi verelim' deniyor. Çiftçiyi, besiciyi üretimin içinde tutmak gerekir. Borcun var diye bunların kredi almalarını engellemek demek hem o tarlanın boş kalmasını hem o çiftçinin borcunu ödeyemeyecek boyuta gelip, icralık olmasının da yolunu açıyor. Çiftçilerin kredi talepleri karşılanmalı."