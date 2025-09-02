CHP'li Gürer'den çarpıcı açıklama: Zirai don ve kuraklık çiftçiyi vurdu, kayıp 7 milyon ton!

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, üreticilerin yaşadığı sorunlara ilişkin konuştu.

Zirai donun yaşandığı nisan ayından sonra gelen kuraklığın üreticiyi ağır biçimde etkilediğini belirten Gürer, “Zirai donda ÇKS’si (Çiftçi Kayıt Sistemi) olan, TARSİM'e (Tarım Sigortaları Havuzu) kayıtlı çiftçilerin dahi alacakları halen ödenmedi. Kasım ayından önce de ödenmeyeceği söyleniyor. Bu anlamda üretici perişan durumda” diye konuştu.

“Dalda bir tek ürün yok"

Meyve bahçelerinin tamamen sahipsiz kaldığını vurgulayan Gürer, “Dalda bir tek ürün yok. Bu üretici sonuçta bahçesine bakım yapacak, ilaç atacak, gübre verecek, ayrıca budama yaptıracak. Ama para olmayınca bunların hiçbirini yapamadı. Siyasi iktidar, gelecek yıl da bahçe ürünlerinin sorun yaşamasının yolunu açtı” ifadelerini kullandı.

"7 milyon ton ürün kaybı var"

Türkiye’de meyve üretimindeki büyük düşüşe de dikkat çeken Ömer Fethi Gürer, “Ülkede 28 milyon ton meyve yetişiyordu. Tahminlere göre bu rakam 21 milyon tona düştü. 7 milyon ton ürün kaybı var. Ama siyasi iktidarın üreticinin yaşadığı sorundan haberi yok” diye konuştu.

Üreticilerin art arda yaşadığı zorluklara rağmen desteklenmediğini söyleyen Gürer, iktidarı adım atmaya çağırdı.

Tarımsal üretimin devamlılığı için çiftçilerin alacaklarının ödenmesi gerektiğini ifade eden Gürer, üretim maliyetlerinin karşılanmamasının gelecek yıl için de ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

"Zararlar derhal karşılanmalıdır”

Çiftçilerin bankalara kredi borcunun bir trilyonu geçtiğini belirten Gürer, "Borcu ödeyemeyen çiftçi icra yoluyla arazi ve traktöründen oluyor. İcralar durdurulmalı ve borçlar en az üç yıl faizsiz ötelenmelidir. Zararları da derhal karşılanmalıdır” dedi.

TARSİM sigortası hasar tespitlerinin üretici aleyhine yapıldığı ile ilgili çok sayıda şikayet aldığını da belirten Gürer, üreticinin mağdur edildiğini vurguladı.