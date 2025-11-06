CHP’li üretici Cihan Üngör: 800 ton soğan tarlada kaldı

CHP Alpu İlçe Başkanı ve üretici Cihan Üngör, bu yılki hasadın elinde kaldığını söyleyerek soğan üreticilerinin zor durumda olduğunu dile getirdi. Üngör, yaklaşık 800 ton soğanı hâlâ satamadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Devlet bu çaresizliğimizi sadece uzaktan izliyor"

"Bir çuval bile satamadık. Müşteri bulamıyoruz. Piyasada alıcı yok. Tonlarca ürün tarlada bekliyor. Değeri yaklaşık 8 milyon lira olan soğanlarımız çürümekle karşı karşıya. Devlet ise bu çaresizliğimizi sadece uzaktan izliyor."

Üreticiler, hem maliyet artışı hem de alımın durması nedeniyle ciddi ekonomik kayıplarla karşı karşıya kaldıklarını belirtiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’na seslenen Üngör, soğanların satın alınmasını talep etti. Kar etme hedeflerinin artık kalmadığını söyleyen Üngör, üreticinin 2026 yılında ekim yapacak halinin kalmadığını belirtti.

"Tarlada aşağı yukarı 800 ton malımız var"

Teklif edilen paraların işçi maliyetlerini karşılamayacak düzeyde olduğunu söyleyen Üngör şöyle konuştu:

Şu an için bizde 800 ton soğanımız var. Tarlada çaresiz bir şekilde bizimki gibi bekleyen minimum sadece Alpu Ovası’nda 40 bin ton soğan var. Biz ekim yaparken 7-8 lira bunun kilogram maliyeti var. Biz bunu 10 liraya satarız dedik. Şu anda da tarlada aşağı yukarı 800 ton malımız var. İnanın bir çuval mal satamadık daha. Müşteri arıyoruz, müşteri yok.

"Hem bizi koruyacaksın hem yiyeni koruyacaksın"

"Zaten tarım bitmiş durumda. Bu son altın vuruşlarla üreticiye son nokta kondu. 'Üretmeyin kardeşim, ne yaparsanız yapın, gerekirse hazır yeriz' diye tarif etmeye çalışıyorlar. Üretici yoruldu, üretici bıktı. Yapılması gereken şudur; köylünün malını alır, sübvanse edersin. Şehirde bunu yiyecekler de bunu ucuz yiyecekler. Hem bizi koruyacaksın hem yiyeni koruyacaksın. Bu çok zor olmasa gerek.

Üretici 2026’ya çok yorgun girecek. Hükümet yetkilileri üreticinin bu ısrarlı bir şekildeki feryadına cevap vermezse banka kredileri veya bakanlığın tarımla alakalı kuruluşları, kooperatifleri sübvanseli bir şekilde çiftçinin önünü açmazsa yolun sonundayız zaten. 2026’ya bu çiftçi çıkamaz."